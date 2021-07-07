HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu tahliye oldu
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararı sonrası yerel mahkeme tarafından tahliyesine hükmedilen HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı.
Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararı verdiği HDP’li Gergerlioğlu hakkındaki “infazın durdurulmasına” karar verdi.
AYM'nin verdiği yeniden yargılama kararı kapsamında HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu cezaevinden çıktı.
Ömer Faruk Gergerlioğlu cezaevinden çıktıktan sonra Twitter'dan yaptığı ilk paylaşımda 'Nerede kalmıştık?' ifadesini kullandı.
Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti
AYM, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunu geçen hafta sonuçlandırmıştı. Yüksek Mahkeme, Gergerlioğlu'nun 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı' ile 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının' ihlal edildiğine karar vermişti. AYM'nin Gergerlioğlu hakkında verdiği 'hak ihlali' kararı, bugün Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.
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