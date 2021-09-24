HDP’den Van TSO seçimlerine dair açıklama 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van İl Başkanlığı, Van TSO seçimlerine dair bir tekzip yayınladı. 

SİYASET 24.09.2021, 12:08
HDP’den Van TSO seçimlerine dair açıklama 

WanHaber.com - Haber Merkezi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van İl Başkanlığı, Van Ticaret ve Sanayi (Van TSO) seçimlerine dair bazı yayın organlarında yapılan değerlendirmelere ilişkin bir tekzip yayınladı. Yayınlanan tekzipte, Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın seçim sürecinde, HDP Van İl Başkanlığı’nın herhangi bir adayla görüşmesinin olmadığı aktarıldı.

‘Üyelerin hür iradesi ile’
Ayrıca adayları destekleme veya desteklememe durumunun da mümkün olmayacağının belirtildiği tekzipte, “Van’da bazı basın ve yayın organlarında, Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine ilişkin olarak partimiz HDP’nin bazı adayları desteklediği ve bazı adayları ise desteklemediği yönünde partimizle ilgisi olmayan değerlendirme ve açıklamalar basına yansımıştır. Bu konuda parti sözcülerimizin ve yayın organlarımızın açıklamalarının esas alınmasını ve bunlar dışında ve bunlar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini istirham ediyoruz. Bu süreçte parti olarak herhangi bir aday ile görüşmemiz ve destekleme veya desteklememe gibi bir çalışmamız olmadığını, Van Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin hür iradesi ile seçeceği yönetimi saygı ile karşılayacağımızı bu günden ilan ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

#hdp #VanTSO
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