HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu yeniden mecliste
4 ay sonra sonra Meclis'e dönen Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP'li milletvekilleri tarafından TBMM'de zılgıtla karşılandı.
HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı sonrası TBMM Başkanlığı Tezkeresinin Genel Kurul’da okunmasıyla birlikte milletvekilliği iade edildi.
ZILGITLI KARŞILAMA
Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurul Salonu'nda HDP'li milletvekillerinin zılgıtları arasında koltuğuna oturdu.
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