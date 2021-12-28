HDP kentin önemli sorunlarını masaya yatırdı

HDP Van İl Başkanlığı, kentteki gazetecilerle bir araya gelerek bu yıl ki faaliyetlerini açıkladı.  

SİYASET 28.12.2021, 06:00 27.12.2021, 23:21
HDP kentin önemli sorunlarını masaya yatırdı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van İl Başkanlığı, Van’daki gazetecilerle bir araya gelerek, 2021 yılı içerisinde yaptıkları faaliyetleri açıkladı. Programa Van Büyükşehir Belediyesi Eski Eş Başkanı Mustafa Avcı, İl Eş Başkanları Handan Karakoyun ve Fikret Doğan, İl Yönetim Kurulu Üyesi Tuncer Sağınç, il yöneticileri, ilçe eşbaşkanları ve çok sayıda gazeteci katıldı.   

‘Bu hukuksuzluk devam etmemelidir’ 

Toplantıda konuşma yapan Van Büyükşehir Belediyesi Eski Eşbaşkanı Mustafa Avcı, Van’da 2021 yılında da çözülmeyen birçok sorunu ele aldı. VOTAŞ’tan, Van Park AVM’ye, çok katlı otoparka, parkamot uygulamasına değinen Avcı, “Tam 1 yıl önce kayyumun icraya vereceğini söylediği VOTAŞ vurgununun akıbeti kamuoyuna açıklanmamıştır. Kayyum Vali ile AKP Belediye Başkan Adayının sessizliği belediyenin zararının tahsil edilmediği gösteriyor. Atıl hale getirilen Van Park AVM’de nasıl bir çözüm sunulacağı kamuoyuna sunulmamıştır. Atıl hale getirilen çok katlı otoparkta nasıl bir çözüm sunulacağı kamuoyuna sunulmamıştır. Erzurum Bölge İdare mahkemesinin olumsuz kararına rağmen parkomat uygulamasının devam ettirilmesi, bu kapsamda halktan ne kadar para toplandığı, bu paranın nasıl harcandığı kamuoyuna açıklanmalıdır. Halktan ilamsız icra takiplerine devam ediliyor. Bu hukuksuzluk devam etmemelidir” dedi.

‘Defalarca kez çalışmalarımıza yansıttık’ 

İl Eşbaşkanı Fikret Doğan, kentte 5 yıldır kesintisiz olarak devam eden eylem ve etkinlik yasaklarına değindi. Doğan, “20 Temmuz 2016’dan bu yana Van Valiliği keyfi, hukuk dışı ve hak ihlallerine yol açan bir yasak kararında ısrar etmektedir. Buna ilişkin kentimizde daha önce de sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin bir araya gelerek bunu kabul etmediklerini defalarca kez çalışmalarımıza yansıttık” diye konuştu.  

‘Kadın özgür değilse toplum özgür değildir’ 

İl Eşbaşkanı Handan Karakoyun ise kadın hak ve özgürlüğünden söz ederek, “Kadın özgür değilse toplum özgür değildir. Bizler kadın özgürlüğünün toplumsal hak ve hürriyetini temel sayıyoruz. Gelecek dönemde kadın merkezlerimizi ve kurumlarımızı geliştireceğimizin sözünü veriyoruz. Gelecek dönemde eşbaşkanlık uygulamalarımızın kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan bütçe uygulamalarını çoğaltacağımızı belirtmek istiyorum” diye aktardı.

Fatma Polatcan / WanHaber - ÖZEL

#Mustafa Avcı #votaş #van park avm #Handan Karakoyun #Fikret Doğan
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