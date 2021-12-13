HDP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma

Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde dün gerçekleştirilen kongre için polis emniyet tedbirleri almıştı. Saat 11.00 itibariyle başlayan kongrede katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşlarının söylendiği tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Kongreye, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'li milletvekilleri ve parti üyeleri katılmıştı. DHA