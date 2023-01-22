HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Altılı Masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versin

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Altılı Masa'ya kendi adaylarını desteklemeleri çağrısında bulundu.

SİYASET 22.01.2023, 09:50
HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Altılı Masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versin

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, önümüzdeki seçimlere dair Altılı Masa ve ortak aday tartışmalarıyla ilgili ilginç bir çağrıda bulundu. 

"Altılı Masa bizden ‘yanımızda görünmeyin, biz sizinle ortak fotoğraf vermeyelim ama bu iktidarı değiştirmek için koşulsuz şartsız, bizim belirleyeceğimiz adaya oy verin’ beklentisi içinde. Ancak bu şu an itibariyle mümkün olmayan bir şey" diyen Buldan, "Bizim 6’lı Masa lehine adayımızı çekilmemiz düşünülüyor da 6’lı Masa’nın çekmesi neden düşünülmüyor? 6’lı Masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versinler. Bu kadar net konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bianet'e konuşan Buldan, partisinin kendi adayını çıkarmasının AK Parti'yle anlaştığı şeklinde yapılan yorumlar üzerine "Aday çıkarma meselesinin AKP’ye göz kırpmak veya AKP’nin kazanmasına zemin hazırlayan bir yol olduğunu ifade edenlere de şunu söylemek isterim: Bizim tek amacımız AKP’yi bu seçimlerde tarihe ve tarihin çöplüğüne gömmektir, bu kadar net söylüyorum" dedi. 

"İkinci turda yeniden karar vereceğiz"
"Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterildiği takdirde destekleme durumu var mı?" sorusuna karşılık ise "Biz bir siyasi parti olarak kendi adayımızı çıkarıyoruz ve şu an konuşacağımız tek şey HDP'nin kendi adayının nasıl kazanacağıdır. Türkiye toplumunun HDP'nin adayı etrafında kenetlenmesini sağlayacak formülleri bulmaktır. Bunun dışında diğer partilerin çıkaracakları adayların bizim açımızdan değerlendirilmesi gibi bir durum söz konusu değil" diye konuştu. 

Seçim ikinci tura kalırsa partisinin tutumunun ne olacağı yönündeki soruya da "Şu an birinci tura yoğunlaşıyoruz, ikinci tura kalacağı zaman veya öyle bir aşamaya geldiğimizde kurullarımızla yeniden bir karar vereceğiz. Ama şu an tek hedefimiz kendi adayımızın birinci turda kazanması yönünde. 6’lı Masa’nın adayının bizim adayımız lehine çekilmesi durumunda adayımızın birinci turda kazanma şansının çok yüksek olduğunu söylemek isterim" diyerek yanıt verdi. 

#pervin buldan #hdp
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