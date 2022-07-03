HDP'den 6'lı masaya aday resti: Kendi adayımızla...

HDP 5’inci Olağan Kongresi Ankara’da yer alan Ankara Spor Salonunda gerçekleştirildi. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar altılı masaya uyarılarda bulunarak ortak aday konusundaki şartlarını yineledi. Sancar, "Eğer bu çağrımıza karşılık alamazsak en doğal hakkımız olan seçimlere kendi adayımızla girme seçeneğini de çok ciddi bir şekilde önümüzde tutuyoruz" diye ekledi.

SİYASET 03.07.2022, 20:07 03.07.2022, 20:28
HDP'den 6'lı masaya aday resti: Kendi adayımızla...

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 5. Büyük Kongresi’ni “Çözüm biziz, sözümüz var” sloganıyla topladı. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, HDP’nin 5. Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Hükûmeti açıkça uyarıyoruz; tecrit üzerinden oyun oynamayın. İmralı adına söz kurmayın, halkı yanıltmaya çalışarak afaki gündemler yaratmayın" diye konuştu. Muhalefete de seslenen Sancar, "Tecrit meselesi iktidarın manipülasyonlarına terk edilemeyecek çizgidir" dedi.

Sözlerinin devamında, "Kürtler başta olmak üzere HDP tabanını seçim hesaplarında bir sayı olarak görevler ne siyasetten anlıyorlar ne de tarih biliyorlar!" diyen Sancar, "seçimler yaklaştıkça iktidarla anlaşma gibi zırvalar, zekâ yoksunu senaryoların tedavüle sokulduğunu" söyledi. Sancar, "Eğer bu iktidarla bir anlaşma aranıyorsa savaş tezkerelerine onay verenlere bakın. İktidarla aynı fikre ve zikre sahip olanlara bakın. Kürtlere HDP’ye ve demokrasi güçlere dair baskılara dair ses çıkarmayıp iktidarın arkasına dizilenlere bakın" ifadelerini kullandı.

Ortak aday olmazsa kendi adayımız

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin de konuşan Sancar, "Bizler kamuoyunun önünde açık şeffaf görüşme yapılması halinde tutum belgemizde duyurduğumuz ilkeler çerçevesinde müzakerelere ve ortak aday fikrine açığız" diye seslendi. Sancar, "Eğer bu çağrımıza karşılık alamazsak en doğal hakkımız olan seçimlere kendi adayımızla girme seçeneğini de çok ciddi bir şekilde önümüzde tutuyoruz" diye ekledi. İnternet Haber

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