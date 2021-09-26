Fatih Erbakan Van'a Geliyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin il başkanlığının açılışına katılmak ve bir dizi ziyarette bulunmak üzere Van'a geliyor. 29 Eylül'de yardımcılarıyla birlikte Van'a gelecek olan Erbakan, Beşyol'da parti binasının açılışına katılacak. Konuyla ilgili WanHaber.com'a açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Tuşba İlçe Başkanı Nevzat Ataş; "Milli görüşün lideri, kıymetli hocamızın evladı, genel başkanımız Sayın Fatih Erbakan, 29 Eylül günü saat 13:00'da Beşyol'da bulunan parti binamızın açılışını gerçekleştirecek. Bu önemli ve güzel günde tüm Vanlı hemşerilerimizi açılışa davet ediyoruz." ifadesini kullandı.