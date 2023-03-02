Erdoğan 14 Mayıs'ı işaret etti: Seçim takvimi nasıl işleyecek?

Son dakika haberi: Genel seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceği tartışılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir açıklama yaptı.

Dün partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Şunu iyi bilin ki bu millet, inşallah vakti geliyor, 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır" ifadelerini kullanarak, seçimlerin ertelenmeyeceği mesajını verdi.

Erdoğan'ın açıklamasından sonra, gözler seçim takvimine döndü.

YSK'nın seçim takvimini 21 Mart'ta başlatması bekleniyor. Cumhurbaşkanı adayları için son başvuru tarihi 26 Mart olacak.

Cumhurbaşkanı adayı olan kamu görevlileri ile belediye başkanlarının ise 16 Mart'a kadar istifa etmeleri bekleniyor.

MUHALEFET, MECLİS ONAYI KAPISINI KAPATTI

Seçimi öne çekme kararının Meclis'te alınması için en az 360 milletvekilinin kabul oyu kullanması gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın ise Meclis'te 334 oyu var. Ancak 134 sandalyeli CHP ile 37 sandalyeli İyi Parti, 6 Nisan'dan sonraki bir tarihte seçim olmasına destek vermeyeceğini açıkladı.

ERDOĞAN'IN 10 MART'TA KARARNAMEYİ İMLAZAMASI BEKLENİYOR

360 vekilin oyu bulunamadığı takdirde seçim kararının doğrudan Cumhurbaşkanı'nın kararıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kulislerde, Erdoğan'ın kararnameyi 10 Mart Cuma günü imzalayabileceği konuşuluyor.

ADAYLIK BAŞVURULARI İÇİN SON TARİH 26 MART

21 Mart'ta başlayacak Cumhurbaşkanı adaylık başvuruları sonraki 5'inci günde bitecek. Partilere, Cumhurbaşkanı adaylarını YSK'ya bildirmeleri için 26 Mart Pazar akşamına kadar süre tanınacak.

Seçmenden 100 bin imza talep edecek adaylar da 5 Nisan'da YSK'ya başvuracak. Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Nisan ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

YSK, DEPREM BÖLGESİNDE İNCELEME YAPIYOR

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra seçimin ertelenebileceği gündeme gelmişti. Yüksek Seçim Kurulu, depremden etkilenen illere heyet gönderdi. YSK'dan gelen rapora göre, 11 il için karar verilecek.

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