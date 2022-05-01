Erdinç Peker'den 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Van İl Başkanı, Erdinç Peker, alın terinin sembolü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm emekçilerin gününü kutladı.

SİYASET 01.05.2022, 13:45
Erdinç Peker'den 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı

Başkan Erdinç Peker, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın barış, huzur ve şenlik havasında geçmesi temennisinde bulundu. Peker, mesajında "En yüce ve kutsal değer olan emeğin, dayanışmanın ve iyiliğin birleştiği 1 Mayıs’ta hukukun üstün tutulduğu, aydınlık ve eşit bir dünya umuduyla, tüm emekçi yurttaşlarımızın hakkını tam olarak almasını umuyorum. İşçi Bayramı, alın teri ve emeğin en yüce değer olduğunun coşkulu sesidir. Tarihsel değeri ile 1 Mayıs İşçi Bayramı, aynı zamanda mücadele ve emeğin ne kadar büyük bir güç olduğunun ismidir. Ülkemiz tarihinde 1 Mayıs işçilerin ve emekçi kardeşlerimizin taleplerini yan yana gelerek, omuz omuza haykırdığı bir gün olmuştur.

Ama ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar ve mevcut sistem işçilerimizin alın terinin karşılığını yeterince karşılayamamaktadır. Mevcut iktidarın işçilerin yarınıyla ilgili bir düşüncesi olmadığını çok iyi biliyoruz ve görüyoruz. İşçiler, emekçiler gün geçtikçe fakirleşiyor ve zor ekonomik koşullar altında eziliyor. Şehrimiz başta olmak üzere birçok işçi, doğu illerinden Türkiye metropollerine inşaatlarda çalışmaya gidiyor ve maalesef bu işçilerimizin çoğu bu inşaatlarda yaşamını yitiriyor. Bu işleyişi durdurmak, işçilerimize ve emekçilerimize hak ettiği insanca yaşam koşullarını sağlamak, emeğin sesini daha gür bir şekilde duyurmak için DEVA partisi olarak elimizden geleni yapıyoruz ve bundan sonra da daha kararlı şekilde yapmaya devam edeceğiz." Dedi.

Başkan Peker, sözlerini "Emek ve alın teri dünyadaki en büyük hazinedir. Bizlere düşen sadece bugün değil her zaman işçi ve emekçi kardeşlerimizin yanında olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; emeğini, alın terine katarak, hayatını onuruyla sürdüren tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diyerek noktaladı.

#Erdinç Peker #deva partisi
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