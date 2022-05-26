Ekrem İmamoğlu Van'a geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Van’da yapacağı ve üç gün sürecek “Belediye Başkanları Çalıştayı”nın ayrıntıları açıklandı. Cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası ile gündeme düşen ve daha önce de Batman ve Diyarbakır'ı ziyaret eden İmamoğlu, çalıştaydan önce Van'a gelerek bir dizi ziyaretlerde bulunacak.

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Van'a gelerek bir dizi ziyaretlerde bulunacak. CHP Van İl Başkanı Av. Seracettin Bedirhanoğlu'nun ilçesi olan Muradiye'de bir caminin temel atma törenine katılacak olan İmamoğlu, ilçede vatandaşlar ile buluşacak. Akşam saatlerinde de Van merkeze geçecek olan İmamoğlu, burada da Vanlılarla buluşacak. WanHaber