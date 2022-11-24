Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Van'a Geliyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Van'a Geliyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Van'a geliyor.
Yarın sabah saatlerinde Van'a gelecek olan Çavuşoğlu, kentte bir takım ziyarette bulunacak.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve kentteki bir otelde düzenlenecek olan programa katılacak olan Çavuşoğlu, Van Valiliğini ve AK Parti Van İl Başkanlığı'nı da ziyaret edecek.
Çavuşoğlu'nun akşam saatlerinde kentten ayrılması bekleniyor.
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