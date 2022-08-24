DEVA Partisi’ne katılımlar sürüyor

DEVA Partisi’nin Ankara’da gerçekleştirdiği İl Başkanları toplantısının akabinde daha önceden partilerinden istifa edip DEVA Partisi Van İl Teşkilatı’na katılım sağlayan İpekyolu Belediyesi Meclis Üyesi Nevzat Eser, Özalp Belediyesi Meclis Üyesi Hanifi Taşkıran ve Bahçesaray Belediyesi Meclis Üyesi Emrullah Orhan’a Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde gerçekleşen katılım töreniyle rozetleri Genel Başkan Ali Babacan tarafından takıldı.

VAN İKİNCİ SIRADA YER ALIYOR

Toplu katılımların gerçekleştiği DEVA Partisi’ne Van’dan da ilginin yoğun olduğu görülüyor. Yaklaşık beş ay önce DEVA Partisi Van İl Başkanlığı görevini devralan Erdinç Peker ve kurmuş olduğu yeni yönetimi, yapmış oldukları hummalı çalışmalar ile üye girişi bazında Van’ı sırasıyla dokuz, beş, dört ve geçtiğimiz ay itibariyle İstanbul’dan sonra ikinci sıraya yerleştirdi.

“SOKAK SOKAK, KÖY KÖY GEZİP İLİMİZİN HER FERDİNE DOKUNACAĞIZ”

DEVA Partisi’ne göstermiş oldukları tevazu nedeniyle Van halkına teşekkürlerini sunan İl Başkanı Erdinç Peker şunları kaydetti, “Vanlı hemşerilerimiz partimize çok büyük teveccüh gösteriyorlar. İlimizde çok güzel bir ivme yakaladık.

Halkımızın göstermiş olduğu bu teveccühün karşılığında biz de daha çok çalışıp, mücadele edip halkımızın derdine deva olacağız. Sokak sokak, köy köy gezip ilimizin her ferdine dokunacağız. Halkımızın da şunu bilmesini isterim; ‘Her kesimden her kese kapımız sonuna kadar açık. Gelin tanışalım, bizlere sorunlarınızı iletin, el ele vererek tüm bu sorunların üstesinden gelelim” ifadelerini kullandı.