Depremzedeler nerede ve nasıl oy verecek?

Türkiye, 2023 seçimlerine yakın bir zaman kala felaketi yaşadı...

Kahramanmaraş merkezli 11 ili yıkıma uğratan 6 Şubat depremi, 45 binden fazla vatandaşımızı hayattan kopardı.

Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Adıyaman ve Osmaniye illerinde 3 ay boyunca OHAL uygulanacak.

81 ilde milli yas kararı alınırken, akıllara gelen bir konu da seçimler oldu.

14 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi ertelenecek mi sorusu gündeme gelirken, açıklamalar da geldi.

Cumhurbaşkanı ile YSK Başkanı Ahmet Yener seçim tarihini görüştü. Yener'in, Erdoğan'a "14 Mayıs'ta yetiştiririz" dediği öğrenildi.

Bu kapsamda seçimlerin ertelenmeyeceği konusunda mutabık kalındı. Ancak deprem bölgesindeki oy kullanma süreci değerlendirilecek.

13 milyonun yer aldığı 11 ilde seçmenler nasıl oy kullanacak merak konusu oldu.

"Depremzedelerin nerede ve nasıl oy kullanacak" konusu için harekete geçildi.

Peki, deprem illerinde oy kullanma nasıl olacak? Depremzedeler nasıl oy verecek? Taşınan depremzedeler oy verebilecek mi? İşte sürece ilişkin detaylar...

Depremzedeler oy kullanabilecek mi?

Seçime sayılı günler kala depremi yaşayan Türkiye'de hazırlıklar sürüyor. Duruma göre aksiyon alan Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta sandık başına gidilmesi için kolları sıvadı. Bu kapsamda deprem bölgesinde oy kullanma sürecini yönetecek.

Bugün depremden etkilenen 11 ili ziyaret edecek heyet, üç gün sürecek çalışma ile oy kullanma yerleri, sandık, mühür, oy kabini gibi seçim malzemesi eksikliklerini tespit edecek; sandık kurulmaya uygun olmayan kamu binalarının yerine alternatif alanları değerlendirecek.

Deprem nedeniyle başka ile göç edenler, otel ve yurt gibi adreslere geçici olarak yerleşenler ile çadır ve konteyner kentlerde ikâmet etmek durumunda kalanlar için farklı formüller üzerinde çalışan YSK, “tüm seçmenin her yerde oy kullanabilmesi”ni temin edecek.

Depremzedeler nasıl ve nerede oy verecek?

Deprem bölgesinde kurulan çadırkentlerde kalanlar, Nüfus Müdürlüğü tarafından yapılacak numarataj ve mahalle eşleştirmesi yöntemi ile oylarını bulundukları çadırkentte kullanabilecek.

Başka bir ile giden vatandaşlar, yeni adreslerini herhangi bir belgeye gerek kalmaksızın nüfus müdürlüklerine yalnızca beyan ederek o ilin seçmeni olabilecek.

Otellerde ve yurtlarda kalan depremzedelerin kaldıkları yerler, “ikinci adres” olarak sisteme kaydedilecek. Bu sayede bu depremzedelerin de bulundukları illerde oy kullanması mümkün olacak.

Ensonhaber