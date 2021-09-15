Deniz Baykal nerede? Deniz Baykal öldü mü? Deniz Baykal'ın hastalığı ne?
FETÖ’cü hainler, Deniz Baykal'ı kaset kumpasıyla istifa ettirip yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirmişti. İstifa sonrası CHP'de milletvekili görevini sürdüren CHP eski genel başkanı Deniz Baykal, uzun bir süredir sağlık sorunları yaşıyor. Sosyal medya üzerinden Deniz Baykal’ın öldüğü paylaşımları sonrası Deniz Baykal nerede? Deniz Baykal öldü mü? Deniz Baykal sağlık durumu nasıl? soruları da bir hayli merak edilir olmuştu. Deniz Baykal hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki Deniz Baykal sağlık durumu nasıl? İşte detaylar.
Deniz Baykal öldü mü?
Deniz Baykal nerede? Ortaya atılan iddialara Deniz Baykal ve yakın çevresinden yalanlama geldi. Ankara'daki evinde kızı Aslı Baykal ile birlikte olduğunu ifade eden Deniz Baykal, sağlığının yerinde olduğunu söyledi. Baykal'ın hakkında yapılan yalan haberlere kızdığı öğrenildi. Deniz Baykal’a yakınlığıyla bilinen CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş de açıklama yaptı. Yılmaz Ateş, "Ankara'daki evinde, sağlığında bir değişim ve olumsuzluk yok. Haftanın 5 günü Bilkent'teki fizik tedavisine gidiyor. Biraz önce kendisiyle görüştüm, sesi gayet iyi geliyordu. Sağlığına ilişkin iddialar doğru değil" şeklinde konuştu.
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