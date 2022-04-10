Demirtaş yanıtladı: Kürtler, Mansur Yavaş’a oy verir mi?

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın olası cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendiren eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Cumhurbaşkanı adaylığında isimden çok ilkelere bağlı olup olmayacağına bakarız” derken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ‘takip etmeye çalıştığını’ söyledi.

SİYASET 10.04.2022, 21:32
Demirtaş yanıtladı: Kürtler, Mansur Yavaş’a oy verir mi?

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın olası cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendiren eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Cumhurbaşkanı adaylığında isimden çok ilkelere bağlı olup olmayacağına bakarız” derken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ‘takip etmeye çalıştığını’ söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı gösterdiğini söylemiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olunca akla CHP’li bir ismin gelmesini ‘memnuniyet verici’ bulmuştu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabı üzerinden Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’a “Kürtler Mansur Yavaş’a oy verir mi?” sorusunu avukatları aracılığıyla sorduğunu yazdı.

”Millet ittifakı’ kendi karar verecek’
Buna göre Demirtaş’ın verdiği cevap şöyle: “HDP’nin Eylül 2021’de açıkladığı tutum belgesini kabul eden o ilkeleri uygulama kapasitesi,niyeti, samimiyeti olan ve kazanabilecek bir adayı destekleyebiliriz. Biz cumhurbaşkanı adaylığında isimden çok ilkelere bağlı olup olmayacağına bakarız. Ayrıca gelişmelere göre partimiz karar alırsa beni de aday gösterebilir ancak ben o tarihe kadar hala siyasi yasaklı ve hapisteysem bir aday lehine çekilme de gündeme gelebilir.

Bunların hepsi ihtimaldir, günü geldiğinde değerlendirilir, tartışılır. Elbette ki ‘millet ittifakı’ kendi adayını kendi belirleyecektir. İsim noktasında bizim kendilerine bir dayatmada bulunmamız söz konusu olamaz.

‘İsim beyan etmem doğru değil’
Ancak eğer ki aday geniş kesimlerin de ortak adayına dönüşecekse bu durumda adayı belirlerken bu kriterleri göz önüne alacaklardır diye düşünüyorum. İsim noktasında bugün herhangi bir fikir beyan etmem doğru olmaz.

Ancak ben şahsen Ekrem beyi de takip etmeye çalışıyorum, tüm baskılara rağmen elinden geldiğince hizmet etmeye, başarılı olmaya gayret ediyor. Olabildiğince kucaklı olmaya gayret ediyor, Anadolu’da toplumsal karşılığı da olduğunu görebiliyorum.

Özel olarak bu isimleri sorduğunuz için bunu belirtiyorum yoksa adaylık konusunda millet ittifakı kendi kararını kendisi verecek. Bekleyip göreceğiz ancak ben halen aday adayıyım, iddiamı koruyorum.” Diken

#Mansur Yavaş #selahattin demirtaş
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