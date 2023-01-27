Demirtaş'tan HDP ve altılı masaya "ortak aday çıkartın" mesajı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatı aracılığıyla Fransız haber ajansı AFP'nin sorularını yanıtladı.

Daha önce yaptığı açıklamada HDP'nin kendi adayını çıkarmasına destek veren Demirtaş, AFP'ye verdiği cevapta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefetin orta aday çıkarması gerektiğini söyledi:

"Ortak bir adayın desteklenmesinden yanayım. Şu aşamada HDP'nin kendi adayını çıkarması daha yüksek ihtimal gibi duruyor. Ancak, müzakereler yoluyla HDP ile varılabilecek bir uzlaşma sonucunda, Kürtler dahil Türkiye'nin tüm muhalefetini temsil edecek bir aday hala çıkartılabilir."

"DEMİRTAŞ CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINI REDDETTİ"

Öte yandan HDP'den yapılan yazılı açıklamada, bir heyetin dün Demirtaş'ı ziyaret ettiği ve kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı teklifini reddettiği belirtildi:

"Siyasi rehin olarak tutulan önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş ile bir heyetimiz, kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda dün (26 Ocak) Edirne Cezaevinde görüşme yaptı. Yapılan görüşmede Demirtaş heyete teşekkür ederek, kendisinin hukuki durumunun adaylık için uygun olmadığını belirtti ve partinin bu konuda yapacağı çalışmaların destekçisi olacağını vurguladı.

Emek Özgürlük İttifakı'nın adayı olarak ortaya çıkacak ismin arkasında duracağını ifade eden Demirtaş, partiyle birlikte seçim kampanyasını ve çalışmalarını en verimli şekilde sürdürme kararlılığında olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Parti yönetimimiz de kendisine bu yaklaşımından dolayı teşekkür etti ve ortak çalışmanın kazandıracağı konusundaki fikir birliğini pekiştirdi."

HDP: ADAYIMIZI HENÜZ BELİRLEMEDİK

Fransız merkezli Euronews kanalına konuşan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise, HDP'nin kendi adayını belirlemek için çalışmalar yürüttüğünü söyleyerek, "Adayımızı daha belirlemedik, fakat yoğun bir çalışma sürüyor. Farklı kesimlerden, bileşenlerimizden isimler geliyor. Hakikaten adayımızı henüz belirlenmedik" dedi.

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