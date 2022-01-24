Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.
Savunmasında sözlerinin eleştiri olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Demirtaş, "Muhalefet partisi lideri olmasına rağmen bugüne kadar bu davadan vazgeçmedi. Bu nasıl bir siyaset?" sözlerine yer verdi.Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Mersin'de 27 Şubat 2016'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın karar duruşması, Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
DEMİRTAŞ, SEGBİS ÜZERİNDEN DURUŞMAYA KATILDI
Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden, avukatları ise Diyarbakır'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.
11 AY 20 GÜN HAPİS
Demirtaş'ı savunmak için çok sayıda avukat ise duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme Demirtaş'a, Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.
DEMİRTAŞ: BU NASIL SİYASET?
Mahkemedeki savunmasında sözlerinin eleştiri olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Demirtaş, "Muhalefet partisi lideri olmasına rağmen bugüne kadar bu davadan vazgeçmedi. Bu nasıl bir siyaset?" diyerek davanın açılmasına tepki gösterdi.DHA
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