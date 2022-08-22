Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Gözler bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında...

Saat 14.00'te Beştepe'de başlaması beklenen kabineye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

20 günlük aranın ardından yapılacak toplantıda ana gündem maddeleri ekonomi ve dış gündem olacak.

Fahiş fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücade görüşülecek

Ekonomide fahiş fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konuları ele alınacak.

Kabine'nin bir diğer önemli konusunda ise dış politika yer alıyor.

Tahıl sevkiyatındaki son durum gözden geçirilecek

Rusya ve Ukrayna liderleri ile yapılan görüşmelerin detayları ele alınacak. İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili gelişmeler değerlendirilecek.

Öte yandan Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.

İsraille normalleşme ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler

İsrail ile normalleşme süreci ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak.