Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyelilerin geri dönüşleri hızlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda konuştu.

Erdoğan, Suriyelilerin geri dönüş süreciyle ilgili önemli bilgileri paylaştı.

"550 bin sığınmacı döndü"

Briket evlerin inşasıyla geri dönüşlerin hızlandığını belirten Erdoğan, "Terörden temizleyerek emniyetli hale getirdiğimiz bölgelere şimdiye kadar ülkemizden yaklaşık 550 bin sığınmacı geri dönmüştür." dedi.

"Bu sayılar daha da artacak"

Erdoğan, Rusya, Suriye ve Türkiye olarak bir süredir yürüttükleri diplomatik temaslar meyvesini verdikçe bu sayıların daha da artacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Yardım götürürken kimsenin inancına, kökenine bakmadık"

"Kapımıza gelip, ülkemize sığınan hiç kimseyi zorla geri göndermedik. Suriyeli Türkmenler kadar Kobanili Kürtlere, Halep'teki, Suriye'nin diğer bölgelerindeki Arap kardeşlerimize de sahip çıktı.

Suriye'deki çadır kentlerde hayata tutunmaya çalışan mazlumlara yardım götürürken kimsenin inancına, kökenine bakmadık.

"Suriyelilerin gönüllü olarak evlerine geri dönüşleri hızlanıyor"

Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik ortamı iyileştikçe ülkemizdeki Suriyelilerin gönüllü olarak evlerine geri dönüşleri hızlanmaktadır.

Şu anda çadırlardan oradaki mültecileri kurtarmak için briket evler yapmaya başladık. Niye? Bunlar insan değil mi? İnsanca yaşamalarını sağlayalım, karda kışta bu çadırlardan bu insanları kurtaralım istedik."

Ensonhaber