Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Önümüzde 5 ayımız var, 5 ay durmak yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Antalya'yla hasret gidermeye geldik. Sel felaketine maruz kalan Kumluca, Finike ve Demre ilçesindeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yaraları saracak adımları süratle attık. Bakan arkadaşlarım, gerek Soylu, Kirişci anında bölgeye ulaştılar. Orada hemen AFAD, Kızılay'la orada devletin varlığını ifade ettiler. Kardeşlerimizi felaketin içinde yalnız bırakmadık. Niye biz devletiz. Kumluca'da 1000'in üzerine, Finike'de 226 Demre'de 7 haneye eşya desteği verdik.

Zarar gören 1615 araç için de sahiplerine maddi yardım yaptık. Sel felaketinde zarar gören 11755 dekar tarım alanı için 2769 çiftçimize 40 milyon liraya yakın nakdi yardım ödemesinde bulunduk.

Dere yataklarına yapılan müdahalelerle, seraların, sera atıklarının yol açtığı sıkıntıları son afette bir kez daha gördük. Kumluca'daki selin en önemli sebebinin dere yatağı üzerinde inşa edilen pazar yeri ve park yeri olduğunu tespit ettik. Derenin üstü kapatılan 558 metrelik bölümünün yarıya yakınını açtık. Kalanı da birkaç ay içinde açacağız.

''MAĞDURİYET YAŞAYAN HERKESİN YANINDA DESTEKLE YER ALIYORUZ''

DSİ tarafından yapılan 1,3 milyar liralık yatırım daha büyük felaketlerin önüne geçmiştir. Meseleyi kökünden çözmek için 16 kalem yatırımı 4,3 milyar liralık bedelle hayata geçirmek üzere çalışmalara hemen başladığımızın müjdesini vermek istiyorum. Yatırımlarımızın inşasına geçiyoruz. Temmuz ayında da Antalyamızın doğusundaki ilçeleri yangın afetine maruz kalmıştı. Yangında zarar gören evlerin yerine inşa ettiğimiz konutların anahtarlarını hak sahiplerine teslim ediyoruz. Yanan bölgelerimizde 143 bin kilo tohumu toprakla buluşturarak ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyoruz. 2,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Her hal ve şart altında vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Mağduriyet yaşayan herkesin yanında destekle yer alıyoruz.

SEÇİM MESAJI: 5 AYIMIZ VAR, DURMAK YOK

Antalya'nın turizm gelirini katlayacak yeni adım attık. Toplamda 8,5 milyar euroyu bulan kiralama bedeliyle Antalyamızın kazandığı modeli başarıyla uygulamayı sürdürüyoruz. Turizm şehri Antalya'nın belediyelerin görevi olduğu halde yapmadıkları atık su tesislerini hükümet olarak biz yapıyoruz. Maşallah şu anda bugün karşımda gördüğüm muhteşem katılım Antalya'nın nereye doğru yürüdüğünü gösteriyor, fazla değil 5 ayımız var. 5 ay durmak yok, sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız?

"ÜLKEMİZİ YENİ YATIRIM VE PROJELERLE TÜRKİYE YÜZYILI'NA HAZIRLIYORUZ"

Serik Bölgesine hizmet verecek atık su tesisi sorununu, Kemer, Çamyuva bölgesine hizmet verecek tesisin sorununu çözüme kavuşturuyoruz. Plajları bölge halkı ve misafirlerin hizmetine sunacak projeyi de hızla sürdürüyoruz. Bu yıl bir kısmı da yine Antalya içinde olan 7 plajı devreye alıyoruz. Eser ve hizmet siyasetiyle 20 yılımızı geride bırakırken ülkemizi yeni yatırım ve projelerle Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz.

İnşallah 2023'teki Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının coşkusunu eser ve hizmetlerimizle yaşatacağız. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Tercihimizi eser ve hizmet siyasetinden yapmaya devam edelim.

"HEVESLERİNİ KURSAKLARINDA BIRAKMAYA HAZIR MIYIZ"

Antalya, 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? Türkiye Yüzyılı2nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Türkiye düşmanlarının, içeride onların maşalarının heveslerini kursaklarında bırakmaya hazır mıyız?

Bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak hep birlikte Türkiye olarak 2023'te Cumhuriyetimizin yeni asrını karşılamaya hazır mıyız?

Diyorlar ki, AK Parti'de gençlik yok, öyle mi? Evet bizim gençliğimiz gümbür gümbür Kepez'in bu alanını doldurmuş vaziyette. Bugün sizlerle bir araya gelmişken yapımı tamamlanan eser ve hizmetlerin resmi açılışını da yapalım dedik.

Eğitimde anasınıfından liseye kadar 41 ayrı okulumuzun, Akdeniz Üniversitemizin yenilenen hastane binalarının, Gençlik ve sporda çeşitli ilçelerde inşa edilen spor salonlarını açıyoruz. Antalya-Alanya yolunu yatırım planına aldık. 31 milyona yakın yolcunun kullandığı Antalya Havalimanı'nın kapasitesini 80 milyona çıkıyoruz.

Önümüzdeki dönemde şehrimizi çok daha büyük eser ve yatırımlarla buluşturacağız. Ziya Paşa ne diyor: Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz...

"TEK PARTİ ARTIĞI KİFAYETSİZLERE RAĞMEN YÜRÜTTÜK"

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini tamamladık. Bölgede ve dünyada söz, iddia, güç sahibi bir Türkiye var. Salgından savaşa, krizlerin kol gezdiği dünyanın sıkıntı yaşadığı dönemde dahi ülkemizi hedeflerin menzilinde tutmayı başardık. Bu mücadele ve kazanımları içerideki tek parti artığı kifayetsizlere rağmen yürüttük.

Karşımızda ilkel ve sapkın bir zihniyeti bulduk. Hangi projeyle çıktıysak ne dediler, yaptırmayız. Ülkemizi hangi hedefe yönelttiysek yaptırmayız dediler. Niye diye sorduğumuzda arsızca "Bizim işimiz bu" diye cevap verdiler. Bunlar karşımıza yapamazsınız diye her dikildiklerinde yaparsak biz yaparız diye azimle, kararlılıkla, gayretle yolumuza devam ettik. Türkiye kendine biçtiği tek misyonu yaptırmamak ettirmemek olan bir muhalefete rağmen bugünlere geldi.

"BUNLAR İKİ DE DEĞİL, 6 BAŞLI"

Karşımıza yaptırmayız ittifakıyla çıktılar. Kendi aralarında da aynı taktiği izleyeceklerini ilan ediyorlar. Türkiye'ye tek vaatleri yine aynı düzeni geri getirmek. Ama yapamayacaksınız. Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyor. Bu defaki vesayetin adı siyasi vesayet. Biz ülkemizi siyasi ve sosyal kaos ikliminden çıkarmakla gurur duyuyoruz. Bunlar kendi kaoslarını oluşturmaya çalışıyorlar. Bunlar ülkeyi tekrar kendi içine kapatmaya çalışıyor. Nereden tutsanız elinizde kalan bir anlayışla karşı karşıyayız.

Millete söyledikleri sözleri uygulayacakları hiçbir hukuki zemin uygun değil. Seçimden sonra böyle bir niyetlerinin olduğuna dair işaret de yok. Türkiye iki başlılığı kaldıramadığı için ağır bedeller ödedi krizler yaşamıştı. Bunlar iki de değil, 6 başlı. Proje namına hiçbir şey olmadığı için istemezükçülük dışında birşey de söylemiyorlar.

Antalya'ya 25 milyon turist geldi ya, bunlara göre hepsi de kapıları suratlarına kapatmamız gereken yabancılarmış. Dünyanın gört bir yanından insan nereyi tercih ediyor? Antalya'yı. Bu kadar insan Antalya'ya gelince biz ne kazanıyoruz, milyonlarca vatandaş iş sahibi oluyor, çiftçimiz malını değerinden pazarlıyor. İnşaattan ulaşıma, sanayiden enerjiye tüm sektörler canlanıyor. Bunlarda utanma sıkılma yok. Ülke içindeki yatırımcıları onlara da ne diyorlar, size bunların hesabını soracağız. Kime neyin hesabını soruyorsun? Eğitimde her türlü adımı, sağlıkta her türlü adımı bunlar attı. Ulaşımda 6100 km'den alıp 20800 km yollarımızı bunlar ulaştırdı, köprü, viyadük yaptı. Neymiş hesap soracakmış. Sıkar sıkar, neyin hesabını soruyorsun?

"TÜRKİYE'NİN HER MESELESİNİ ÇÖZDÜK"

Cudi'de bunların hesabını biz sorduk, Gabar'da Tendürek'te, Bestler Deresi'nde hesabını biz sorduk. Teröristler nerede? Güneye gittiler, devam ediyoruz, edeceğiz. Emperyalistlerin değirmenine su taşıyacak eyyamcılık nedir? Hiçbir ülkede siyasetçi yediği ekmeği, soluduğu havayı zehirlemeyi aklından bile geçirmez. Türkiye'nin her meselesini çözdük. Muhalefet sorununu halledemedik.

"BAY KEMAL SEN NEREDE DOLAŞIYORSUN YA"

Savunma sanayinde neler olduğunu görüyorsunuz. İHA, SİHA, AKINCI'larımız, Kızılelma'mız var mı? Herkes şimdi bunları kıskanıyor. Bay Kemal sen nerede dolaşıyorsun ya. Senin yavruların nerelerde dolaşıyor. Biz Tayfun'u ateşledik. Menzili 561 km. Yunanlar telaşa kapıldı, gazeteler başlıkları attı, bunlar Atina'yı vuracaklar. Yeter ki siz Ege'de bizle uğraşmayın. Ege'de bizle uğraşmadığınız sürece sizle uğraşmayız.

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