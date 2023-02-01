Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genel kurula gitmeyen vekillere sert tepki! Hakkımı helal etmem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında genel kurula gitmeyen AK partili vekillere sert tepki gösterdi. Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Grubumuzun maalesef genel kurulda toplantılara katılmada sıkıntı yarattığını dün öğrendim. Bu maaşla beraber milletvekili arkadaşlarımız genel kurulda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa bu millet hakkını size helal etmez. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Bu sıradan bir olay değil" dedi.

SİYASET 01.02.2023, 16:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genel kurula gitmeyen vekillere sert tepki! Hakkımı helal etmem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel kurula gitmeyen AK Partili milletvekillerine de sert tepki gösterdi.

"Grubumuzun maalesef genel kurulda toplantılara katılmada sıkıntı yarattığını dün öğrendim" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu millet hakkını size helal etmez. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Bu sıradan bir olay değil" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"BU SIRADAN BİR OLAY DEĞİL"
"Buradan üzülerek bir şeyi söylemek istiyorum. Grubumuzun maalesef genel kurulda toplantılara katılmada sıkıntı yarattığını dün öğrendim. Bu beni ciddi manada üzmüştür. Değerli arkadaşlar, bu millet kendi kasasından, kesesinden maaşı veriyor.

Bu maaşla beraber milletvekili arkadaşlarımız genel kurulda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa bu millet hakkını size helal etmez. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Bu sıradan bir olay değil. Eğer milletvekili adayı olmuşsan burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Aldığınız görevi yerine getirmiyorsanız aldığınız maaşlar haramdır."

Mynet

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