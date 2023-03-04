Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afet Yönetimi Politikaları Kurulu'nu kuruyoruz

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nın kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Afet Yönetimi Politikaları Kurulu'nun oluşturulacağını söyledi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizin bilim potansiyelinin önemli bir bölümünü temsil eden heyetimizin pek çok konuda ortak paydalar etrafında toplandığını görmekten memnuniyet duyuyorum. Ülkesi ve milleti için dertlenen insanlar olarak, tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlardan biri olan 6 Şubat depremlerinin inşallah afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz.

Geçmişte epeyce zorlandığımız sıkıntılarımız elbette oldu. Hatta depremden alnının akıyla çıkan TOKİ projelerimizde alay edenler olduğunu da biliyoruz. Kahramanmaraş depremleri hayatımızdaki pek çok şey gibi bu algıları da yerle bir etti. İnşallah bundan sonra hem yönetim, hem toplum, hem de bilim dünyası olarak daha süratli, daha pratik, daha sonuç odaklı hareket etmemiz gerektiğini hususunda kimsenin şüphesinin kalmadığına inanıyorum.

"Artık yeni ve farklı bir döneme giriyoruz"

Deprem sahasındaki ve koordinasyon süreçlerindeki pratiklerimizi, bilim insanlarımızın ve her alandaki uzmanlarımızın birikimleri ile harmanlayarak, bundan sonraki adımlarımızı atacağız. Bu toplantıda gördüğünüz gibi yaklaşık 110 gerek siyasetçi, gerek bilim adamları bir arada olduk. Ve bütün yapılan açıklamalar, hepsi kayda alındı ve bu kayıtlar üzerinde çalışmamızı yapacağız.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde hâlihazırda 9 tane olan politika kurullarına 10. olarak Afet Yönetimi Politikaları Kurulu'nu eklemek olacaktır. Az önce ekranda da gördüğünüz gibi bu güzel binaları inşa ederek, sizleri buralara taşıyacağız. Artık yeni ve farklı bir döneme giriyoruz. İnşallah bu 11 vilayette başımıza gelen bu deprem felaketinden sonra gerek bu 11 vilayet, gerekse ülkemizin genelinde İnşallah atacağımız planlama ve yeni projelendirme ile birlikte şehirler ve köy evleri hepsi ele alınmak suretiyle bir adım atacağız.

Zemin artı 3 benim arzum

Simav'da ve bütün buralarda bunları yaptık. Ve şimdi oralarda benim vatandaşım mutlu. Burada da yine aynı şekilde köy evleri ayrı bir planlama projelendirme aynı şekilde şehir merkezleri az önce de ifade edildiği gibi zemin artı 3 benim arzum. İşte bunu zaten bakanımıza ve tüm arkadaşlarımıza da söylüyorum, bu şekilde yaparak ve hafif malzeme ile bunları yapmak gerekiyor. Herhangi bir tehdit altında da kalmamamız gerekiyor ve bunu da tabii şu anda siz değerli hocalarımız ve İnşallah yeni oluşturulan kurulla beraber bunları geliştireceğiz.

İnternethaber