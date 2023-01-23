Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs seçim için en uygun tarih

Türkiye, sandık başına gitmek için gün sayıyor...

2023 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi için milyonlar oy kullanacak.

Seçim günü ise merak konusu olan gündem maddeleri arasında yer alıyordu..

Daha önce 14 Mayıs'ı işaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart'ta resmi adımın atılacağını söylemişti.

Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçim 14 Mayıs'ta

Seçimin bazı sebeplerden dolayı öne çekileceğini belirten Erdoğan, en uygun tarihin 14 Mayıs olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin normal tarihi olan 18 Haziran’ı hem Kurban Bayramı arifesi ve hac dönemine hem üniversiteye hazırlanan çocuklarımızın sınav takvimine hem de ilk ve ortaöğretim okullarımızın tatiline denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacı duyduk. Siyaset kurumu olarak milletin taleplerini karşılamanın yanı sıra millî iradenin en yüksek katılımla, en ideal şartlarda tecellisini sağlamakla sorumluyuz. Bu anlayışla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs 2023’ün seçim için en uygun tarih olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz. Tarih güncellemesini Meclis'imiz yaparsa memnuniyet duyarız. Meclis'te 5'te 3 çoğunlukla karar alamazsa Cumhurbaşkanı olarak kararı alıp süreci başlatacağız."