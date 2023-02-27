CHP Van Milletvekili Aday Adayı Bedirhanoğlu'ndan "Ağır Hasarlı Bina" Uyarısı!

6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerin ardından, gözler uzmanların uyardığı fay hattındaki illere çevrildi. 2011 yılında 7,2 ve 5,6 büyüklüğünde iki büyük deprem yaşayan Van da uzmanlar tarafından uyarılan kentler arasında yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van Milletvekili Aday Adayı Seracettin Bedirhanoğlu da resmi Twitter hesabından kentte bulunan ağır hasarlı binalarla ilgili resmi kurumlara çağrıda bulundu.

Bedirhanoğlu tweetinde şu ifadelere yer verdi: "Van'da ağır hasarlı bina sayısının 7 binin üzerinde olduğu belirtiliyor. Ve bu binalarda insanlar yasıyor. Bununla ilgili resmi kurumlar ne düşünüyor, herhangi bir hazırlıkları var mı? Van'da ağır hasarlı binalarla ilgili acil bir eylem planının olması şart."

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