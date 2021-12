CHP Van İl Başkanlığı Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutladı 

CHP Van İl Başkanlığı, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlara verilen seçme ve seçilme hakkının yıl dönümünü kutlandı. İl Başkanlığı'nda düzenlenen etkinliğe il, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve kadın kolları çalışanları katıldı.

"TÜRKİYE'DEKİ KADINLAR AVRUPADAN ÖNCE BU HAKLARI ELDE ETTİ"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ezgi Ergun günün anlamına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'deki kadınların birçok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkına sahip olduğun belirterek, "Bugün 5 Aralık Kadın Hakları Günü. Bugün, Atatürk Devrimlerinin en önemlilerinden birisinin, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümü. 5 Aralık 1934’de Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile kadınların ilk kez oy kullanmasının ve aday olabilmesinin önü açıldı. Türkiye, Fransa'dan ve İtalya'dan 11, Romanya'dan 12, Bulgaristan'dan 13, Belçika'dan 14, İsviçre'den ise 36 yıl önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımıştı" dedi.

"KADINLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Yönetim Kurulu Üyesi Ergun, CHP olarak kadınların hayatın her alanında yer almaları gerektiğine inandıklarını da ifade ederek, "5 Aralık 1934’te Atatürk, bir kez daha tüm dünyaya örnek olacak bir karara öncülük etti. Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkı için harekete geçti ve seçim kanununda yapılan değişiklik ile bundan tam 87 yıl önce kadınlar, en demokratik haklarına kavuştular. Cumhuriyet Halk partisi olarak hayatın her alanında kadınların söz sahibi olması, ekonomik özgürlüklerini kazanması ve sahip oldukları hakların tekrar hatırlanmasını istiyoruz. Kadınlara yönelik her türlü olumsuz durumla mücadelede kadınlarımızın yanında olduğumuzu belirterek, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyoruz" diye konuştu.