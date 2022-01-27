CHP Van'da oylarını artırdı

Altı ekip halinde faaliyetini sürdüren Doğu Masası’na ulaşan raporlar ve anketlere göre 10 ay önce yüzde 1.8 ve 2.2 arasında olan partinin bölgedeki oy ortalaması 7.4’e ulaştı. CHP’nin bölgedeki örgütsel büyümesi (hem üyelikler hem sandık görevlileri) ise yüzde 13’e çıktı. Özellikle Diyarbakır, Şanlıurfa, Van ve Hakkari’de ciddi bir oy artışı var. Doğu Masası’na uluşan raporlarda, “Bölgede AK Parti seçmeninin bize daha fazla teveccüh gösterdiği noktasında bir kanaatimiz oluşmaya başladı. Bölgede Genel Başkanımıza ciddi bir teveccüh var. Bölgede de ciddi bir oy alacağı kanaatindeyiz” yorumları yapılıyor. Milliyet