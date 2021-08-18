CHP Van'da değişime gidiyor!

CHP Genel Merkezi tarafından İpekyolu İlçe Başkanı Sıraceddin İldeş ve Tuşba İlçe Başkanı İzzet Kartal görevden alındı. Kısa süre önce Gürpınar ilçe başkanlığından istifa eden Seyfettin Kural'ın ise istifası kabul edildi. Parti tarafından İpekyolu ilçe başkanlığına Ömer Doğan, Tuşba'ya Şükrü Şahar, Gürpınar'a ise Selim Karakuş atandı.

GazeteVAN