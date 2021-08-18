CHP Van'da değişime gidiyor!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından İpekyolu, Tuşba ilçe başkanları görevden alındı. Gürpınar ilçe başkanı Seyfettin Kural'ın ise istifası kabul edildi.
SİYASET 18.08.2021, 12:23
GazeteVAN
YORUMCU 18 saat önce
İpekyolu ilçe başkanlığına atanan Ömer Doğan beyefendi gerçekten van için önemli bir şahsiyet kişilikli dürüst bir insan ipekyolu için büyük bir şans hayırlı olsun ipekyolumuza, vana...
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Srw 18 saat önce
Selim beye hayırlı uğurlu olur inşAllah deyisim şart
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Umt kvl 17 saat önce
Hayırlı olsun dayıcım ömer doğan
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Vatan sever 11 saat önce
Akp ile mhp nin siyaseti bitti hesap verme zamanı geldi artık
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