Chp'nin Cumhurbaşkanı adayı açıklandı! Chp'nin Cumhurbaşkanı adayı kim? 2023
Chp'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merakla bekleniyordu. Chp'nin Cumhurbaşkanı adayı Eren Erdem tarafından açıklandı.
CHP PM üyesi Eren Erdem, TELE1'de katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Erdem, CHP'nin 2023 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.
Adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu dile getiren Erdem, konun parti meclisinde de kesin olarak kapandığını söyledi.
kaynak:Cumhuriyet
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