CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Van'a Geliyor

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun bir aradan sonra Van'a geliyor. Başkale'de meydana gelen sel için CHP'li belediyelere talimat veren kılıçdaroğlu, sel bölgesindeki yaraları sarmak istiyor. Yarın geniş bir heyetle Van'a gelecek olan Kılıçdaroğlu, Başkale Esenyamaç'taki sel bölgesini ziyaret edecek. Oradaki vatandaşların taleplerini dinleyecek olan Kılıçdaroğlu, akabinde farklı bir köyde muhtarlarla buluşacak. Kent merkezinde milletvekilleri ile birlikte esnaf ziyareti de yapacak olan Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanlığı'nıda ziyaret edecek.

DEV YEMEK ORGANİZE EDİLDİ

Kentteki bir otelde kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile buluşacak olan Kılıçdaroğlu Van'ın sorunlarını dinleyecek. 300 kişinin katılması planan toplantıya Kılıçdaroğlu ile birlikte milletvekilleri, MYK ve parti meclis üyeleride katılacak.

GİZLİ YEMEK

Kılıçdaroğlu, ertesi akşam çok dar katılımlı 'Gizli' bir toplantıya katılacak. Kentin ileri gelenlerininin katılacağı dar katılımlı yemeğe sadece davetliler katılabilecek. Yemek hakkında basın mensuplarına bilgi verilmezken, yemeğin ise nerede organize edileceği ise sır gibi saklanıyor.