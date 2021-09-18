CHP'den 'Kapıköy Sınır Kapısı' Açıklaması

Van'ın Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı, dünyada baş gösteren koronavirüs salgını nedeniyle 24 Mart 2020'de yaya ve araç geçişlerine kapatılmıştı. Van'daki STK'ların, muhalefet partilerinin ve siyasilerin yoğun çabası sonucu gümrük kapısı, 17 Mayıs'ta Türkiye tarafından açılmıştı. Fakat yaşanan olumlu gelişmeye karşı İran'ın küresel salgını öne sürerek tek taraflı olarak kapıyı kapalı tutması bu olumlu gelişmeyi gölgede bırakmıştı. Geçen 3 ayı aşkın zaman diliminde Van kamuoyu "kapı" konusunu yerel gündemden ulusal gündeme taşımış ve Razi Sınır Kapısı'nın açılması gerektiğini ifade etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir dizi ziyaret için geldiği Van'da 12 Ağustos 2021 günü Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunarak kapının çift taraflı olarak olarak açılması gerektiğini belirtmişti. Sınır kapısının açılması için bütün bu girişimlerin ardından Van'da düzenlenen "Solarvan Doğu Anadolu Yenilenebilir Enerji Fuarı - İnşaat Yapı ve Belediye Ekipmanları Fuarı"na katılan İran'ın Hoy Milletvekili ve İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Adil Necefzade ise Kapıköy, Gürbulak ve Esendere Sınır kapılarının İran tarafından da açıldığı müjdesini verdi.

"KAPIKÖY AÇILDI DİYE MÜJDEYİ VERENLER GENEL BAŞKANIMIZI DOĞRULAMIŞ OLDULAR"

İran ile Türkiye arasındaki sınır kapılarının açılması müjdesini değerlendiren CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, "Kapıköy, Esendere ve Gürbulak sınır kapılarının çift taraflı olarak açılması elbette çok önemlidir. Van ve bölge turizmi için çok hayati olan sınır kapılarının açılması gerektiğini kapıların kapalı olduğu günden beri defalarca vurguladık. Bu konuyu hem yerel basında hem de Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuya olan hassasiyeti sayesinde ulusal basında dile getirdik. Zaten Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, 11 ay önce bu konuyu gündemine almış, meclis grup toplantısında hükümete 'neden kapılar kapalı' diye sormuştu. Bunun üzerine havuz medyası, A Haber başta olmak üzere başkanımızı yalanlamaya kalkmış ve Van - İran sınırında yalan haber yapma girişiminde bulunmuş tabiri caizse yalanları ellerinde patlamıştı. Şimdi görüyoruz ki dün 'Kapıköy açıldı' diye müjde verenler genel başkanımızı doğrularken, havuz medyasını yalanlamış oldular." dedi.

"ORTADA BİR EMEK VAR BU EMEK BÜTÜN PAYDAŞLARINDIR"

Başkan Bedirhanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorunu yerinde görmek için Kapıköy'ü ziyaret ettiğini de hatırlatarak, "Biz kapının açılmasında emeği olan kişileri, kurumları, milletvekillerini görmezden gelmiyoruz. Bu tutum ilkesel olarak yanlış olur. Çünkü amaç kapının açık olmasıdır, kapının kimin açtığı değil. Bu olumlu gelişmede ortada bir emek var bu emek bütün paydaşlarındır. Ama görüyorum ki özellikle iktidar kanadı sanki muhalefet bu konuyu hiç işlememiş, dillendirmemiş gibi hareket ediyor. İki gündür özellikle sosyal medyada bazı kişi ve kurumlar kendine bir rol biçmeye hatta rol çalmaya çalışıyor, bu doğru değil. Bilinen bir gerçek var ki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu daha bir ay önce Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak bu konuyu defalarca dile getirdi. Bu durumu görmezden gelemeyiz. Ortada olumlu bir durum var. Bunu nasıl koruruz, bir daha kapıların kapanmaması için ne yapabiliriz bunu düşünmeliyiz. Umarım sınır kapısı bir daha kapanmaz. Razi kapısının açılmasında emeği geçen başta İranlı milletvekilleri ve bürokratlar olmak üzere, konunun ilk günden beri takipçisi olan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, milletvekillerine, STK yöneticilerine, gazetecilere ve Van kamuoyuna teşekkür ediyorum" diye konuştu.