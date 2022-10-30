CHP, Cumhuriyet Bayramı'nda Gürpınar'da Kongre Yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gürpınar'da olağanüstü kongre gerçekleştirdi. Tek liste halinde seçime giren Selim Karakuş, ilçe başkanı seçildi.

SİYASET 30.10.2022, 01:21
CHP, Cumhuriyet Bayramı'nda Gürpınar'da Kongre Yaptı

CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu ve il yönetimi bir yandan yoğun şekilde esnaf ziyaretlerini ve seçim çalışmalarını yürütürken öte yandan ilçe kongrelerini gerçekleştirmeye devam ediyor. İl Yönetimi Koordinatörlüğü, uzun bir aradan sonra Cumhuriyetin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümünde Gürpınar ilçesi'nde kongre yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongreye CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Üyeleri, ilçe delegeleri ve partililer katıldı. Kongre Divan Heyeti ise Başkan Cemal Şen, Başkan Yardımcısı Zeynep Can, Katip Üye Selim Dalar'dan oluştu.

"BİR ZAMANLAR VAN'IN YÜZ AKI OLAN VAN ET BU İLÇE SINIRLARI İÇİNDE BULUNUYOR"
İl Başkanı Bedirhanoğlu, kongrede yaptığı konuşmada, Gürpınar'ın tarım ve hayvancılığın merkezi olacak potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Bugün çifte bir mutluluk yaşıyoruz. Hem Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, hem de ilçe kongremizi yapıyoruz. Bayramımız da, kongremiz de hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Biliyorsunuz, Gürpınar, Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip ilçesi.  Yüzölçümü olarak bazı illerden daha büyük. Bir ucu Özalp'e dayanırken, diğer ucu Hakkari'ye komşu. Van'da tarım ve hayvancılığın merkezi olabilecek potansiyele sahip. Meşhur Norduz Koyunu burada yetişiyor. İlk alabalık tesisleri burada kurulmuş. Bir zamanlar Van'ın yüz akı olan Van Et bu ilçe sınırları içinde bulunuyor. Urartulara ait Çavuştepe Kalesi burada. Yaşar Kemal'in dünyanın en iyi kalesi dediği Hoşap Kalesi de burada. Yüz yıllardır Van ve Edermit bahçelerini besleyen tarihi Şamran su kanalı burada başlıyor. Van'ı besleyen su kaynakları burada. Yine Urartulardan kalma tarihi kırk değirmenler burada meşhur Başet Dağı, Pagan Dağı ve Norduz Yaylası bu ilçe sınırlarında" dedi.

"GÜRPINAR TURİZM, TARIM VE HAYVANCILIK İLE ÖNCE ÇIKACAK"
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Gürpınar'ın her yönden kalkınacağını ifade eden Bedirhanoğlu, "CHP iktidarında Gürpınar'da iki sektör öne çıkacak. Tarım ve hayvancılık ve de turizm. Köyler yine eskisi gibi koyunlarla şenlenecek. Burada yetişen koyunlar yine eskisi gibi ortadoğuya ihraç edilecek. Köyler göç etmeyecek. Hoşap Kalesi ve Kırk Değirmenler gibi tarihi eserler restore edilecek. Çavuştepe'de kazılar hızlanacak. Gürpınar turizm cenneti olacak. Gelen turist en az 1 gününü Gürpınar'da geçirecek. Gürpınar, dağ, yayla ve doğa turizminin başkenti olacak. Gürpınar CHP iktidarında inşallah altın çağını yaşayacak. Bu temenni ve dileklerimle hem Cumhuriyet Bayramınızı,hem de ilçe kongremizi kutluyor ve hayırlı uğurlu olsun diyorum. İlçe başkanımız Selim Karakuş ve yönetimine başarılar diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu.

"PARTİMİZ İKTİDARA YÜRÜYOR"
CHP Gürpınar İlçe Başkanı Selim Karakuş ise, "İl Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gürpınar ile ilgili bizi umutlarındıracak birçok şey söyledi. İlçemiz sosyo-ekonomik olarak çok gerilerde. İnsanlarımız, gençlerimiz işsiz. Kış ayı yaklaşıyor. Vatandaşlar kara kara düşünüyor. CHP'nin iktidarında Gürpınar'ın birçok sorununun çok hızlı çözüleceğine inanıyorum. Partimiz iktidara yürüyor, yakın bir zamanda iktidar olacağız. Bunu görüyoruz. Partimiz onurlu bir partidir. Çocukluğumu, gençliğimi ve bütün ömrümü bu partiye verdim. Bundan şeref duyuyorum. Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partidir. Bu partiyi büyütmek ve misyonunu en ücra köşeye bile taşımak bizim vazifemizdir. İlçemizde çok güzel bir yönetim oluşturduk. Yönetim Kurulu Üyelerimin büyük çoğunluğu üniversite mezunu ve ufku geniş insanlar. Ben Van'dan gelen ve Gürpınar'da bulunan bütün partili yoldaşlarıma bu anlamlı günde beni yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum." sözlerin sarf etti.

"ESNAF ZİYARETİ YAPILDI"
Konuşmaların ardından tek listeyle gerçekleşen seçimde kullanılan geçerli oyların tamamını alan Selim Karakuş, CHP Gürpınar İlçe Başkanı seçildi. Kongrenin ardından CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu ve partililer 'Saha Çözüm Van' ekibiyle birlikte ilçe esnafını ziyaret edip, hasbihal etti.

#Selim Karakuş #gürpınar #chp
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