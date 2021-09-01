Buldan: Halkların barışa ihtiyacı var

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Gandhi’nin “Barışa giden bir yol yoktur, barışın kendisi bir yoldur” sözlerini hatırlatarak, Türkiye ve Ortadoğu halklarının barışa ihtiyacı olduğunu söyledi.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Van’da “Barış Yaşatır” şiarıyla düzenlediği miting, binlerce kişinin halayları eşliğinde sürüyor. Sanatçı Murat Demir’in seslendirdiği şarkıların ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan halka sesleniyor.

‘BARIŞIN KENDİSİ YOLDUR’

Buldan’ın açıklamaları şöyle: “Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü, halklara kutlu olsun. Sevgili halkımız, değerli Van halkı, hepinizin 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü yürekten kutluyorum. 1 Eylül’ün bu ülkede barış adına atılacak bütün adımlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Barışa susamış bu topraklarda, kalbi yüreği, beyni, barışla vuran, barışla yüreği atan milyonların 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü, HDP olarak kutluyoruz. Türkiye ve Ortadoğu halklarının ihtiyaç duyduğu bir zamanda, barışa ne kadar özlem duyduğumuz zamandan geçiyoruz. Evet, barış sadece bir isim olarak barış değil. Elbette barış adalettir, özgürlüktür, emektir, alın teridir, aynı zamanda hakça yaşamdır. Gandhi’nin dediği gibi, barışa giden bir yol yoktur, barışın kendisi bir yoldur.

HDP’NİN DEKLARASYONU 27 EYLÜL’DE

27 Eylül’de HDP’nin “İlkelerimiz” başlığıyla bir deklarasyon yayımlayacağını söyleyen Buldan, “Bizler, siyasal ve toplumsal muhalefete, demokrasi güçlerine, vicdanlı olan herkese çağrıyı yapıyoruz. Kurulması gereken ittifak barış ittifakıdır. Herkes barış ittifakı üzerinde çalışmalı ve bu ittifakı hayata geçirmelidir. Türkiye’nin en acil ihtiyacı barıştır. Türkiye’nin barış ittifakını oluşturmak için çalışması gerekiyor. HDP olarak 27 Eylül’de ilkelerimizi açıklayacağız. Türkiye’nin tüm sorunlarının yanında Kürt sorunu ve diğer sorunların çözümüne dair ilkelerimizi Türkiye kamuoyuna açıklayacağız. Bu ilkeler açıklandıktan sonra Türkiye halkları HDP etrafında kenetlenecek, HDP büyüyüp genişleyecektir. Bu aşamadan sonra imha ve inkar siyasetine ‘hayır’ diyenler kendilerini belli edeceklerdir. HDP’nin Türkiye siyasetinde büyük bir umut olduğunu, çözüm gücü ve cesaret olduğunu bir kez daha göstereceğiz” diye konuştu.

Buldan’ın açıklamalarının ardından Grup Abdal sahne aldı. MA