Bozkurt: CHP Van'dan milletvekili çıkaracak

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Belediye Meclis Üyesi Okan Çiftçi ve CHP Esenyurt İlçe Başkan Yardımcısı Naif Arat’tan oluşan heyetle selin vurduğu Esenyamaç Mahallesi’ne yardım götürmek ve bir dizi ziyaret için Van’a geldi. Ferit Melen Havalimanında CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Başkan Bozkurt ve ekibi ilk olarak Gevaş’ta kahvaltıda partililerle bir araya geldi. Daha sonra sırasıyla Gürpınar ilçesi ve Başkale Esenyamaç Mahallesi’ni ziyaret eden Bozkurt, burada seldezeleri ile vatandaşların talep öneri ve isteklerini dinleyerek günü tamamladı. Ziyaretin ikinci gününde ise Özalp, Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde STK temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Bozkurt, temaslarını sürdürdü.

“KÖYLÜLERİN YAŞAMINA DOKUNAN ÇALIŞMALAR YAPILMALI”

Başkale’de yaşanan sel felaketinin ardından bölgedeki vatandaşlarla sürekli diyalog halinde olduklarını belirten Başkan Bozkurt, “Daha önce sel felaketi olduğunda görevlendirdiğimiz arkadaşlar buraya geldiler. Arkadaşlarımız burada incelemelerde bulunarak tespitlerde bulundular. Onların tespitleri doğrultusunda burada gıda ve temizlik malzemesine ihtiyaç olduğunu gördük. Bizde bu hazırlıklarımızı yapıp Van’a geldik. Zaten daha önce Van’a gelme sözümüz vardı. Esenyamaç’taki sorun çok büyük. Ama bu sorunlar çözülebilir oraya bir devlet elinin değmesi lazım. Bir mühendis gözlemi olarak söylüyorum. Orada dere yatağının ıslah edilmesi gerekiyor. Çünkü oraya ıslah çalışması yapılmadan ne yapılırsa boş olur. Orada bazı evler dere koduyla aynı düzlemde. Orada yaklaşık 10-15 ev var. Bu evler eğer taşınabilirse başka bölgeye taşınmalıdır. Gördüğüm kadarıyla orada bu anlamda henüz bir çalışma yok. Köylülerin yaşamına dokunan bir çalışma da yapılmalı. Bir diğer tespitim de hatta bu konuyu çok önemli buluyorum. İranla olan sınır kapılarının kesintisiz açık olması gerekiyor. Özellikle bölgedeki illerin İranla ticareti için buradaki kapıların daha faal olması gerekiyor. Devletin oraya kesinlikle ciddi anlamda el atması lazım. Sınır kapıları ticaret kapıları olmalı ki orada yaşayan vatandaşlar, gençler bundan faydalanabilsin. Yani küçük yatırımlarla büyük sonuçlar elde edebiliriz.” dedi.

“PARTİMİZ VAN’DAN MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK”

Belediye Başkanı Bozkurt, önümüzdeki seçimlerde Van’dan elde edecekleri başarıyla Türkiye’yi şaşırtacaklarını ifade ederek, “Ziyaretlerimiz, temaslarımız çok olumlu geçiyor. Özellikle sahadan edindiğim gözlemlere bakınca başkanımız Seracettin Bedirhanoğlu’nun da atanması bir şans. Başkanımızın sahada karşılığı var. Özellikle ilçelere yapılan atamaları da doğru tercihler olarak görüyorum. Sahaya baktığımda burada Türkiye’yi şaşırtacak sonuçlar çıkacağını görüyorum. Partimizin Van’da geçmişteki oy oranlarının çok daha üstünde bir oy alacağını görüyorum. Biz parti olarak burada doğru kişiler ve stratejilerle çalışırsak bazı ilçeleri çok rahatlıkla kazanabiliriz. Şunu kesinlikle söylüyorum. Partimiz Van’dan milletvekili çıkaracak. Hatta ben vekil çıkarmaktan öte çok daha olumlu şeyler olacağını düşünüyorum. Doğru bir strateji ve kadrolaşma çok önem arz ediyor. Van değişime dönüşüme çok açık.” diye konuştu.

BAŞKAN BOZKURT: YURTTAŞLARIMIZ KİMLİK SORUNUNA VURGU YAPIYOR

Bölgede yaşanan sorunların Türkiye’nin diğer bölgelerinde yaşanan sorunlarla benzerlik gösterdiğini aktaran Başkan Kemal Deniz Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yurttaşlarımızla bir araya geldiğimizde daha ziyade kimlik sorununa vurgu yapıyorlar. Kimlik olarak kabul edilmek istiyorlar. Türkiye’nin bir parçası olduklarını biliyorlar ama bunun kabul edilmesi ve tartışılmamasını istiyorlar. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü içinde birinci sınıf vatandaş olarak yaşamak istediklerini beyan ediyorlar. İkinci olarak da yurttaşlarımız daha çok ekonomik sorunları aktarıyor. Burada hayvancılık ve tarımla ilgili ciddi çalışma yapılması gerekiyor. Özellikle sulama ilgili yapılacak çalışmada Van’dan önemli sonuçlar alınacaktır. Aslında Türkiye’nin diğer bölgelerinde yaşanan sorunların benzeri sorunları burada yaşanıyor. Sorunun kaynağı yanlış yönetim, kötü tercihler ve ihtiyaca yönelik projelerin yapılmaması bununla beraber maalesef ayrıştırma politikalarıdır.”

“CHP, SINIRIN SIFIR NOKTASINDA KÖYLERE, KASABALARA GİDİYOR”

CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, partilerinin Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yaptığı çalışmaların sonuç verdiğini kaydederek, “CHP, Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Van’da da doğuda da çalışmalarını yürütüyor. Hükümetin diline yıllardır pelesenk olan ‘CHP, Sivas’ın ötesine gidemez’ söylemi gün geçtikçe çürüyor. CHP, bırakın Sivas’ın ötesine sınırın sıfır noktasındaki köylere, kasabalara kadar gidiyor. Bunun en güzel örneği daha geçtiğimiz aylarda bizler ziyaret eden Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaretiydi. Partimiz bünyesinde oluşturulan ‘Doğu Masası’ da zaten yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.”dedi.

BAŞKAN BEDİRHANOĞLU: SORUNLARI ÇÖZECEK CHP İKTİDARIDIR

Van ve ilçelerinde CHP’ye yoğun bir ilginin olduğunu gözlemlediklerini aktaran, Başkan Bedirhanoğlu şu ifadelere yer verdi: “Türkiye’nin en kalabalık ilçesi olan ve on binlerce Vanlının ikamet ettiği İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un bizleri ziyaret etmesi de ayrıca bizi mutlu etti. Teşkilatıyla birlikte böylesi kapsamlı bir program yapması gerçekten başkanımızın bölgeye verdiği önemi gösteriyor. Kendisiyle birlikte hem selden zarar gören ilçelerimiz ziyaret ettik hem de vatandaşlarımızın sorunlarını, taleplerini dinledik. Sınırın sıfır noktası olan Osmanlı Mahallesi’ne gittik. Yurttaşlarımızın CHP’ye çok sıcak ve yoğun bir ilgisi var. Halkımız, hak, hukuk, adalet ve ekonomi temelli sorunların çözümünü istiyor. Bunu çözecek olan CHP iktidarıdır. Böylesi güzel bir program düzenleyen ve sel zedelere yardım elini uzatan değerli başkanımız Kemal Deniz Bozkurt’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çok memnun olduk.”

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve heyeti Doğubayazıt, Patnos ve Erciş ilçe ziyaretlerinin ardından Van’dan ayrılacak.