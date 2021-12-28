Başkan Erdoğan yeni müjdesini duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Fuat Sezgin hocamız adına yeni burs programı başlatıyoruz" diyerek öğrencilere yönelik yeni burs müjdesini duyurdu.

SİYASET 28.12.2021, 15:39 28.12.2021, 15:49
Başkan Erdoğan yeni müjdesini duyurdu

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Ödül alan insanlarımızın her biri bilime uluslararası düzeyde katkı sağlamış insanlardır. 21'nin kadın olması bizim için ayrı bir gurur meselesidir. Bu ödüller herkes için bir teşvik unsuru olacaktır. 2021 TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri'nin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Doğu ve Batı kavramlarını yaşadığımız coğrafyayı düşünerek ele alıyoruz. Ömer Hayyam'lar, Farabi'ler, Biruni'ler bizim medeniyetimizin insanlarıdır. Geçmişteki başarılarımızla iftihar ederek bir yere varamayız ama geçmişten günümüze köprü kurmazsak geleceğimizi göremeyiz. Yapmamız gereken üzerimize düşenleri yerine getirmek, çalışmak, üretmektir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi yiğit düştüğü yerden kalkar. Bu toprakların bereketine güveniyoruz. Son 19 yılda yaptığımız yatırımlarla bilimin hamisi olduk, olmaya devam ediyoruz. Bilim Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının teminatıdır. İnovasyonun özellikle ünivesitede, teknoloji geliştirme bölgelerinin niteliğini de artırdık.

"Ülkemizden daha birçok Aziz Sancar çıkacak"
Rahmetli Cemil Meriç, "Bilgi sonu gelmeyen bir fetihtir" diyor. Biz bu fetihler için Fatih'ler yetiştirmeyi istiyoruz. Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivalinde yarışmalara katılan gençlerimiz geleceği dizayn edecek gençliktir. Ülkemizden daha birçok Aziz Sancar çıkacağının habercisidir. Biz bilim insanlarımıza şöyle sesleniyoruz. O çocuklarla beraber gece gündüz didinin!

Yeni burs
Aziz Sancar hocamız adına verilecek doktora sonrası araştırma bursunu 2022 Ocak ayında başlatıyoruz. Programda yer alacak hocalarımızı Aziz Sanca hocamız bizzat seçecek.

Ömrünü bilime adayan, bilim tarihi alanındaki kıymetli çalışmalarıyla dünyada çığır açan Prof. Dr. Fuat Sezgin adına yeni bir burs programı başlatıyoruz.

Yüksek lisans, doktora ve sonraki süreçlerde bilim alanında çalışma yapan hocalarımıza burs vereceğiz.

"Türkiye 10 basamak yükseldi"
Yüksek teknolojiye erişebilmenin ilk tohumu temel araştırmalarda atılıyor. Bunun için üniversitelerdeki tematik çalışmaları destekliyoruz. TÜBA'nın her bilimsel etkinliği hayatımıza büyük katkı sağlıyor. Bu kapsamda 2021 yılında 12 eser basıldı. Yazımında önemli mesafe alınan bilim sözlüğü de bir diğer önemli eserdir. Bu sözlük bilimin kendi dilimizde üretilmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bu konudaki gayretlerinden dolayı TÜBA'yı ayrıca takdir ediyorum.

Ülkemiz teknolojisini daha ileri taşıyarak gayretlerinin meyvesini alacaktır. Türkiye küresel yenilik endeksinde 10 basamak yükselerek 41'nci sıraya yükseldi. İlk 50'de en çok artış gösteren ülke olduk.

Buradan bütün dünyaya seslenerek şunu söylemek istiyorum: Bizi izlemeye devam edin.

yeniakit

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 28 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 19 45
2. 1461 Trabzon FK 19 40
3. Afjet Afyonspor 19 37
4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 19 36
5. Sivas Belediyespor 19 34
6. Çorum FK 19 34
7. Somaspor 19 32
8. Silahtaroğlu Vanspor FK 19 32
9. Bodrumspor 19 31
10. Ankaraspor 19 30
11. Serik Belediyespor 19 29
12. İnegölspor 19 24
13. Diyarbekirspor 19 22
14. Turgutluspor 19 22
15. Etimesgut Belediyespor 19 21
16. Adıyaman FK 19 16
17. Sarıyer 19 15
18. Ergene Velimeşespor 19 12
19. Kahramanmaraşspor 19 8
20. Niğde Anadolu FK 19 6
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10