Bahçeli: Kılıçdaroğlu Van'da amigoluğa soyunmuştur!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin hedefinde geçtiğimiz gün 248 belediye başkanı ile Van'a çıkarma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu terör örtütünün sınıfına girmiş diyen Bahçeli, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Van'da yaptığı vahim konuşması skandal olmasının yanı sıra teröre ve terörizme uzatılmış zeytin dalıdır. Kılıçdaroğlu terör örgütünün safına girmiş, bölücülüğün fanatik savunucusu haline gelmiş ve siyasi amigoluğuna soyunmuştur." ifadesini kullandı.
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