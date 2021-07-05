Ayşe Keşir Vanlı Kadınlarla Buluştu
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, ‘Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda’ programı kapsamında Vanlı kadınlarla bir araya geldi.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, birtakım programlara katılmak üzere Van’a geldi. İlk olarak Elite World Van Hotel’de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Keşir, daha sonra Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen ‘Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda’ programına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye çıkan Keşir, programları kapsamında bugüne kadar 12-13 ile gittiklerini anlatarak, en kalabalık STK toplantılarından birinin Van’da gerçekleştirildiğini söyledi. Van’da düzenlenen toplantının kendi açısından çok verimli olduğunu belirten Keşir, “Bu ilgi, Van'da kadınlardan yükselen bir enerji olduğunu gösteriyor. Van'ın hem büyükşehir olması hem bölgedeki sosyoekonomik gücü hem de bir serhat şehri olması kadınlarda da bu görülüyor. Ne olur bunu unutmayın! Her şey bir hayalle, bir hedefle başlar. Nüfusun yarısını kadınlar oluşturuyor. Elbette kadınların çözüm bekleyen pek çok sorunu var. Biz politikacıların birinci görevi bu sorunları çözmek. Biz zaten siyasete sorunlara olan itirazımız nedeniyle başladık. 'Bu sorunlar çözülmeli ve biz çözmeliyiz' diyerek başladık. Sorunlara özellikle siyaseten çözüm üretilmesi gerektiği ayrı bir konudur ve bu konu bizim görevimizdir" dedi.
Vanlı kadınların başarı hikayelerini anlatmaları ile süren programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, MYK Üyesi Pınar Aksoy, MYK Üyesi Aslı Seren, MKYK Üyesi Hatice Atan, STK başkanları, AK Parti il ve ilçe teşkilatları ile kadınlar katıldı.
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