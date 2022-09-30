AYM'den 5 siyasi partiye suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı; Devrim Hareketi Partisi, Cesur Düşünce Partisi, Ayyıldız Partisi, Anadolu Birliği Partisi ve Kuvayi Milliye Partisi'nin 2020 mali yılına ilişkin kesin hesabın denetimlerine yönelik kararları yayımladı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarda, kesin hesap denetimlerinin gerçekleştirilemediği, bunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu ifade edilerek, bu partilerin 2020 yılı hesaplarının kabul edilmesinin mümkün olmadığına hükmedildi.

Siyasi Partiler Kanunu'nun 111'inci maddesi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Havadis