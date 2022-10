AK Partili Arvas, CHP'li Tanal'a Sert Çıktı!

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, “Van hakkında en son yorum yapacak olan CHP cenahından bir milletvekili birkaç gün önce Van’ı diline dolayarak çirkin ifadelerle ilimizi, bizleri ve belediyelerimizi hedef alarak, Van’ı karalama cüreti göstermiştir. Muhatap olarak görmediğimiz bu zatın konuşmasını kamuoyunda partimiz aleyhine kullanan aynı tiniyete sahip kimseler, bizimle ilgili pusuya yatmış bilindik tetikçiler ve malum muhalefet, mal bulmuş mağribi gibi Van’ımızı perişan gösteren ve alenen aşağılayan bir müfteriyi sosyal medyada parlatmaya çalışmaktadır. Aynı değirmene su taşıyan ve yıllardır gayri ahlaki ilkelerle gazetecilik mesleğini kirleten malum bir kalemşörde beyhude bir zorlama ile şahsımı her zaman olduğu gibi bu konuda da hedef göstererek itibarsızlaştırmaya çalışmıştır. Toplum nezdinde CHP ile aynı safta yer alan bu riyakâr ve ayarsız şahsiyetlerle mücadelemiz devam edecek, gerekli hukuki süreç başlatılacaktır. Hizmet ve eser siyaseti ile Van’ı inşa eden AK Parti iktidarında bugüne kadar 38 milyar liralık yatırım yapılmış, eğitimden sağlığa, ulaşımdan iletişime, tarımdan hayvancılığa, enerjiden spora, çevreden konuta kadar birçok alanda önemli kazanımlar sağlanmıştır. 2011 yılında meydana gelen depremlerden sonra Van’da adeta yeni şehirler kurulmuştur. Ağır kış şartlarına rağmen bir yıldan daha az bir zamanda 25 bin 170 konut,139 iş merkezi,17 okul, 33 cami, 9 alışveriş merkezi ve 3 bin 194 ahır hızla tamamlanarak vatandaşa teslim edilmiştir. Yapılan baraj ve göletlerle 320 bin dekar arazi sulamaya açılmış, çiftçimize toplam 2 milyar destek ödemesi yapılmıştır. 2002 yılında sadece 36 km olan bölünmüş yol uzunluğu yapılan 8,5 milyar liralık yatırımla bugün 577 km olmuştur. Deprem sonrasında dönemin HDP Belediyesi tarafından yapılmayan içme suyu hattı, Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve DSİ’nin marifetiyle 50 kilometre mesafeden yeni su hattı çekilerek, şehir içi şebekeler yenilenerek çözülmüş ve Van’ın su sorunu 2025 yılına kadar giderilmiştir” dedi.

Milletvekili Arvas, “Bütün bunlara seyirci kalan, niye yapıyorsunuz edasıyla izleyen ve yapılanlara gölge düşürmek isteyen CHP’nin İstanbul milletvekili, mecliste, AK Parti milletvekillerini aciz, Van ve Vanlıları her şeyden mahrum göstererek, şehrimizde yol, su, elektrik olmadığını iddia ederek mesnetsiz, tutarsız bir konuşma yapmıştır. CHP’li İstanbul Belediyesinin ve İstanbul’da yaşayan milyonların sıkıntılarına kör, sağır, dilsiz kesilen İstanbul milletvekili, eline tutuşturulan kağıtla kandırılmış, sorunları abartarak Van’ın imajına zarar vermiştir. Muhtemelen hayatında birkaç defa Van’a gelmişliği olan, belki de uzaktan besleme yöntemi ile yanlış yönlendirilen milletvekili, tarzının gereği popülist davranarak Van adına kötü bil algı oluşturmuştur. Birazcık olsun samimi davranmak adına bunca yalan ve iftiranın yanında Van’ın birkaç doğal güzelliğini, Van halkının misafirperverliğini anlatabilme erdemliliği gösterememiştir. Temenni ediyorum ki beslendiği kaynağın ne kadar kirli ve zehirli olduğunu fark etmesidir. Seçim bölgesi olan İstanbul’da Haliç’in, Riva’nın kirliliğini görmeyen, Taksi sorununa sessiz kalan, her yağmurda, karda trafiği felç İstanbul’da vatandaşa kulağını tıkayan, yaşanan her felakete il dışında sefa sürmekte iken söbe olan İmamoğlu’na tek lafı olmayan CHP Milletvekiline Van birkaç beden büyük gelmektedir. Birkaç defa misafir olarak geldiği kentimizi, ipe sapa gelmez iddialar ile mahrum ve perişan göstererek gaflete düşmüş, büyük ayıp etmiştir. Tamda helalleşmeyi konuştukları bu dönemde kadirşinas Van halkından özür dilemeli ve bizden helallik istemelidir.

Vesayetçi zihniyetin kurumsallaşmış hali CHP, milli şef döneminde başlayan ve bugüne kadar süregelen Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerine karşı ötekileştirici tutumu ve bundan mütevellit ortaya çıkan Kürt düşmanlığı zihinlerde hala tazedir. İlk olarak tek partili dönemde inkâr siyaseti yapılmış, yine bu dönemde hazırlanan bir Kürt raporu ile bölge halkı yok sayılmıştır. İsmet İnönü’nün Başbakanlığında Şark Islahat Planı Kararnamesi ile CHP’nin Kürtlere yaklaşımı güvenlikçi politikalar etrafında şekillenmiştir. Kürtler başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerine birçok acı yaşatan, bölgesel kalkınmanın önüne set çeken, kentsel yoksulluğa ve yokluğa sebep olan aynı CHP, 2021 yılında aynı dil ile Şark Masası kurarak, bugün bölgeden oy devşirmeye çalışmaktadır. Anadolu tabiri ile şark kurnazlığı yapmaktadır. Yaklaşık yüz yıl sonra bölgeyi hatırlayanlar, ucuz politikalarla şirin görünmeye çalışmaktadır. Van’ı mahrum ve aciz göstererek, etkin bir terörle mücadele sonrası şehrimizde oluşan havayı zehirlemeye, huzurumuzu kaçırmaya çalışmaktadır. Son yıllarda özel sektörün yoğun talep gösterdiği ilimizde yatırımlara engel olmaya çalışmaktadır. Günlük 3-4 bin turistin geldiği ilimiz turizmini baltalamaya çalışmaktadır. Manipülatif konuşma ve algı operasyonu ile Van’ı ifsat etmeye çalışmaktadır. Bugüne kadar süregelen bütün vesayet odaklarını ortadan kaldıran AK Parti’yi devlet değil, millet kurmuştur. 20 yılı aşkındır hizmet ve eser siyaseti ile üreten partimizin hamurunu millet yoğurmuş, kumaşını millet dokumuştur. CHP ve figüranlarının millet ile aramıza girmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Siyaseten alışkanlık haline getirdikleri bütün iftiralarına cevap vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Arvas, CHP milletvekilinin iddialarına tek tek cevap verdi.

İddia 1: “Van’da deniz var. Niye ben deniz olduğunu bilmiyorum, öğrenene kadar kirlettiler diyor”

Cevap: “3 bin 713 kilometrekarelik yüz ölçümü ile Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Denizini gelecek nesillere daha temiz bırakmak amacıyla çok önemli yatırımlar yapılmıştır. 180 milyon TL maliyetle Van İleri Biyolojik Arıtma Tesisi tamamlandı. 200 bin metreküp atık suyu temizleme kapasitesine sahip modern tesis 24 saat aralıksız çalışmaktadır. Mevcut arıtma tesisleri yenilenerek, kirlilik kaynaklarından biri olan Van Gölü kıyısındaki ahırların tamamı yıkılmıştır.

Van Gölü Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı açıklandı. Van Gölü ve Çevresi Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım alanı olarak tescillendi. Van Gölüne akan atık sudan oluşan dip çamur temizliği ilk defa yapılmaya başlandı. 100 iş makinasıyla yoğun bir şeklide devam eden çalışmalarda, bugüne kadar 500 bin metreküp dip çamuru çıkarılmıştır. Göl çevresinde mavi bayraklı plajlar hizmete açıldı. Yapılan çalışmalarla bunların sayısı daha da artacaktır. Van’a bu kadar yabancı birinin Van’ı böyle sorumsuzca diline dolaması çok düşündürücüdür. Kendi seçim bölgesine faydasız ve nötr bir milletvekilinin, Van’ı karalaması, Van halkını perişan olarak nitelemesi art niyetli bir yaklaşım olup, siyasi ahlaktan yoksundur.”

İddia 2: “İmar sorunu var diyor”

Cevap: “Van dinamik bir şehir olup sürekli göç almakta ve büyümektedir. Nüfus artışını esas alarak ve kent planı dahilinde çarpık kentleşmeyi önlemek ve ihtiyaca cevap vermek amacıyla 13 ilçemizde imar revizyon çalışmaları devam etmektedir. İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi, Edremit ilçesi Şabaniye mahallesi ve Tuşba ilçesi Abdurrahmangazi mahallesini kapsayan yaklaşık 700 hektarlık alanda yeni yaşam bölgeleri, ticaret, sosyal ve kültürel alanlar oluşturulmuştur. Tuşba ilçesinde atıl durumda kalmış 2 bin 800 hektarlık alanda turizm odaklı sahil bandı çalışması yapılarak, Ege ve Akdeniz’i aratmayacak bir kıyı şeridi planlanmıştır. Yine Tuşba ilçesinin gelişime açık en önemli bölgelerinden biri olan Kalecik bölgesinde ticaret, konut ve sosyal donatıları ile yeni bir merkez altyapısı oluşturmak amacıyla yaklaşık 1150 hektarlık alanda revizyon nazım imar planı çalışması devam etmektedir. Bugüne kadar Van kentinde dönüşüm projesi çerçevesinde bir ilk gerçekleştirilerek Van halkının yararlanacağı, kentin çehresi değiştiren ve bölgenin doğal güzelliği kullanılarak yeni konut, sosyal donatı alanları oluşturacak Edremit İlçesi, Eskicami ve Yenicami Mahallelerinde büyük çoğunluğu hazine mülkiyetine ait yaklaşık 400 hektarlık alanda Edremit Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı belirlenmiştir. Bu Proje 14.09.2022 tarih ve 6045 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.”

İddia 3: “Çevre yolu sorunu var diyor”

Cevap:” İmar çalışması ve hukuki nedenlere tıkanan Van Çevre Yolunun ihalesi yaklaşık 600 milyon TL gibi bir maliyetle yapılarak çalışmalara başlanıldı. Van'ın ulaşım problemini büyük ölçüde rahatlatacak çevreyolu Edremit ilçe sınırları içinden başlamakta olup, İpekyolu çevresinden devam etmekte, Tuşba ilçesinde Erciş yoluna bağlanmaktadır. Birçok bağlantı yolu, alt ve üst geçitin olduğu devasa projenin 2023 yılında hizmete açılması hedeflenmektedir. “

İddia 4: “İşsizlik çok yüksek diyor”

Cevap: “İlimizde ve bölgemizde genç nüfus oranı ve işsizlik yüksektir. İstanbul Milletvekilinin istismar ettiği bu konunun nedeni CHP ve terör örgütüdür. On yıllarca bölgenin kalkınmasına mani olacak politikalar uygulayan zihniyet ile, yıllardır silahlı eylemler ile bölgemizde yatırım ortamını sabote eden, iş insanlarından haraç alan, iş makinalarını yakan zihniyet, bu günkü kent yoksulluğunun, geri kalmışlığın, işsizliğin en büyük sorumlularıdır. Yeni istihdam alanları oluşturmak için sadece bu dönem içinde hayata geçirdiğimiz Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesinde 35, Erciş Organize Sanayi Bölgesinde 27 fabrika tamamlanma aşamasında, Gevaş Tekstil Fabrikası ve Atölyesi, Gürpınar Tekstil Fabrikası, Çaldıran Tekstil Fabrikası aktif çalışmakta olup, Muradiye Tekstil Fabrikası son aşamadadır. Çatak ve Saray’da tamamlanan Başkale, Bahçesaray’da yapımı devam eden sanayi siteleri, Erciş’te yapım aşamasında olan Van Jeotermal Seracılık Organize Sanayi Bölgesi, ihale aşamasında olan Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi, Mermerciler Sanayi Sitesi ve Marangozlar ve Mobilyacıların içinde bulunduğu Tuşba Küçük Sanayi Sitesi ile gençlerimize yeni iş ve aş imkanları sunacağız.”

İddia 5: “Uçak seferi sayısı 7-8 olduğunu ve yetersiz kaldığını söylüyor”

Cevap: “Van’dan günlük THY marifetiyle İstanbul yeni havaalanına 4, Sabiha Gökçen havaalanına 2, Ankara Esenboğa havaalanına 3 sefer yapılmakta olup toplam dokuz sefer gerçekleşmektedir. Bunun yanında Sun Ekspres ile İzmir 1, Antalya 1 olmak üzere toplam iki sefer yapılmaktadır. Aynı şekilde Pegasus havayollarının İstanbul’a 1, Adana’ya 1 olmak üzere toplam uçuşu mevcuttur. Söz konusu üç hava yolu şirketinin sefer sayılarının toplamı 14 olup bütün hepsi gibi bu iddiası da asılsızdır”.

İddia 6: “Taşınamadığı için çocuklar okula gidemiyor diyor”

Cevap: Taşımalı eğitimde toplam 54 bin 300 öğrenci faydalanmaktadır. 2000 noktadan 680 merkez okula öğrenciler 4800 araçla taşınmaktadır. Sadece bu eğitim öğretim dönemi için taşmaya 341 milyon ödeme yapılacaktır. 47 bin 300 öğrenciye öğle yemeği ücretsiz verilmektedir. Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Etüt Van Projesi’nde 13 ilçede 60 bin öğrenci 130 kurs ve 4 bin öğretmen bulunuyor. Söz konusu projede bütün materyaller ücretsiz dağıtılıyor. Proje ile hedeflenen Van’ın akademik başarısını 5 yıl içinde önemli ölçüde yükseltmektir. Bütün bunlarla birlikte yeni yapılacak 62 okul ve 1042 derslikle, ikili eğitim minimuma indirilmesi planlanmaktadır.”

İddia 7: “Kapıköy sınır kapısı 08:00-18:00 arası çalışıyor. Neden sabaha kadar çalışmıyor”

Cevap: “Kapıköy Gümrük Kapısı AK Parti döneminde 112 milyon TL’ye modernize edildi. 70 bin metrekare alanda inşa edilen x-ray araç tarama sistemi, yolcu salonu ve sosyal donatıları ile Van’a yakışır modern bir sınır kapısı haline geldi. Yaklaşık 100 lojmanın bulunduğu kampüste gümrük personelimizin 24 saat çalıma problemi bulunmamakta olup, İran tarafından kaynaklı problem bulunmakta ve çözülmesi hususunda görüşmeler devam etmektedir”.

İddia 8: “İran Konsolosluğu neden Erzurum’da açıldı diyor”

Cevap: “175 yıl önce 31 Mayıs 1847 tarihinde Sultan Abdulmecid ve Muhammed Şah tarafından imzalanmış 2. Erzurum Anlaşması ile Erzurum’da İran Konsolosluğu açılmıştır. Son yıllarda Kapıköy Sınır Kapısı'nın aktifleşmesi ve giriş çıkış yoğunluğunun artması gibi nedenlerle İran Konsolosluğunun Van’a da açılması yönünde uzun zamandır elbette talebimiz var. Ancak ilişkiler Viyana sözleşmesi ile düzenlenmiş, devletler hukukuna göre mütekabiliyet esasına göre yapılmaktadır. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hükümetlerimizin uyguladığı etkin ve aktif dış politika sonucu vatandaşlarımız vize almadan sadece pasaportla İran’a giriş yapabilmektedir.”

İddia 9: “Van’da stadyum neden yok”

Cevap: “Van’da 9 bin kapasiteli Atatürk Şehir Stadyumu var. Yaklaşık üç yıl önce tümüyle yenilenerek hizmete açıldı. Daha iyisi için bizimde talebimiz elbette var. Ancak spor yatırımları konusunda Van bütün zamanların en çok yatırımını AK Parti Hükümetlerimiz döneminde almıştır. Bütün ilçelerimizde ihtiyaca ve nüfusa göre yatırımlar yapılmaktadır. İlimiz genelinde son dönemde kapalı yüzme havuzları, rafting parkuru, atletizm sahaları, tribün, gençlik merkezi, çok amaçlı spor salonları, basketbol sahaları ve onlarca halı saha yapılmıştır. Spor insana yapılan bir yatırımdır. Bu nedenle spor tesislerinin tabana yayılması, her kesimin ulaşabileceği mesafede olması önemlidir. İlk defa uzak ilçelerimize en ücra mahallelere spor tesisleri yapıyoruz”.

İddia 10: “Hayvancılık sürekli kan kaybediyor diyor”

Cevap: “Bu kadarına da pes dedirttirecek mesnetsiz, tutarsız bütünü yalan ve iftira olan bir konuşmanın neresini düzeltelim. Niyet kötü olunca, rezillikte netice oluyor. 2002 yılında 2 milyon 333 bin olan küçükbaş hayvan varlığımız 2021 yılı itibariyle 3 milyon 384 bin olarak yaklaşık bir milyondan fazla artmıştır. 2002 yılında 146 bin olan Büyükbaş hayvan varlığı da 20 bin artarak 2021 yılında 166 bin olmuştur. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından başlatılan “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi” Van Valimizin teşviki ile yoğun ilgi görmektedir. Van’da hedef 10 bin çiftçiye 1 milyon koyun vererek küçükbaş hayvan varlığını daha da artırmaktır. Lokomotif sektör olarak gördüğümüz tarım konusunda yaptığımız çalışmalar neticesinde Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü kurulmasına vesile olduk, Bitlis, Muş ve Hakkâri illerine de hizmet verecek enstitü kararı resmî gazetede yayınlandı, yer seçimi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Tarım arazilerinde verimin arttırılması için tarımsal sulamaya büyük önem verilmektedir. Mevcut 4 sulama göletine ilave yeni 19 sulama göleti daha yapılacaktır”.

İddia 11: “Fakir fukaranın elektrik sayaçları, neden elektrik direklerine takılıyor, zenginin neden çerçevesinde önünde, bu onursuzluktur diyor”

Cevap: “Elektrik sayaçları konusu EPDK tarafından alınan bir karardır. Amaç sayaca müdahaleyi engellemek ve uzaktan okuma yapmaktır. Zorlama bir sosyolojik anlayışla bu konuyu zengin ile fakir ayrımına çekmek büyük bir fitnedir. Uygulama çerçevesinde müstakil yapılarda şayet enerji direkten alınıyorsa sayaç direğe, enerji yer altı veya panodan alınıyorsa sayaç pano içine alınmaktadır.”

İddia 12: “Van’da TOKİ neden yapılmıyor. Birçok ilçede TOKİ yok diyor”

Cevap: “2012 yılında 25 bin 170 konut,139 iş merkezi,17 okul, 33 cami, 9 alışveriş merkezi ve 3 bin 194 ahır hızla tamamlanarak vatandaşa teslim edildi. 2019 yılında TOKİ’nin 100 bin konut projesi ile Erciş’te 400, Tuşba’da 300 olmak üzere 700 konut tamamlandı. 2022 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından duyurulan sosyal konut projesi çerçevesinde Van’a 3850 konut yapılması planlandı. TOKİ konutları talep toplama yöntemi ile ihtiyaca göre yapılıyor. Talep gelen bütün ilçelerimizde konut yapılmaktadır.” İHA