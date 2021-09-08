AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Van'a geldi

Hamza Dağ ve beraberindeki heyeti, Van Ferit Melen Havalimanı’nda, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdullahat Arvas, belediye başkanları ve partililer karşıladı.

Heyet daha sonra Ak Parti Van İl binasına geçti. AK Parti İl Başkanlığı toplantı salonuna geçen heyet, burada il ve ilçe tanıtım ve medya başkanları ile "Dijital programların ve Sosyal Medyanın" önemine dikkat çekti.

“SOSYAL MEDYA GÜNÜMÜZDE YAYGIN HALE GELMİŞTİR"

Toplantıda ilk olarak söz alan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, “Günümüzde gelişen teknolojiyle ve internet kullanım alanlarının geniş kitlelere yayılmasıyla birlikte iletişim daha güçlü hale geldi. Ne kadar başarılı olursak olalım, sosyal medyayı kullanmalıyız, sosyal medya dediğimiz instagram, twitter gibi sosyal medya günümüzde yaygın hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Toplumsal Algı Yönetimi, İnsanların Dikkatini Çekecek Özel Günler İçin Görseller, İnternet Kullanmayan Vatandaşları Nasıl Ulaşırız" gibi konuların ele alındığı toplantıda, şuanda internet kullanıcısı 62 milyon, sosyal medya kullanıcısı ise 54 milyonun üzerinde ifadelerini kullanan Başkan Türkmenoğlu, “Geçmiş dönemler içerisinden bugüne çalışmalarımızı en yüksek zirveye taşıyacağımızı ümit ediyorum” diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Hızlandırılmış bir program yaptığını belirten Başkan Dağ, Tanıtım ve Medya Başkanları ile bir araya gelerek karşılıklı sohbet gerçekleştirdi. Önümüzdeki süreci en iyi şekilde yöneteceklerini belirten Dağ, sosyal medyanın önemine vurgu yaptı.

Toplantı İl ve İlçe Tanıtım ve Medya Başkanlarının soru ve cevaplarıyla son buldu.

Toplantı sonrası Başkan Hamza Dağ ve beraberindeki heyet Beşyol mevkiinde kurulan AK Nokta Dijital Tanıtım İletişim aracını gezerek Van'dan ayrıldı.