Ak Parti Erciş İlçe Başkanı belli oldu 

Ak Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, geçtiğimiz günlerde görevden alınmıştı. 2 yıl önce Ak Parti Erciş İlçe Başkanlığı’na atanan Nedim Sağlam’ın yerine AK Parti Genel Merkezi’nden yapılan yeni atama ile iş insanı İzzet Albayrak getirildi.