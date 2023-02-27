AK Parti'den son dakika seçim açıklaması!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

EYT çalışmaları ve seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğine dair tartışmalara değinen Elitaş, yaşanan felaket nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 6 Şubat'tan itibaren 21 günlük bir ara verdiğini anımsattı:

28 Şubat'a kadar ara verildi

Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

"Seçimin ertelenmesi söz konusu değil"

Afet nedeniyle cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin tartışmalar yaşanıyor.

Elitaş, "Seçimin ertelenmesi söz konusu değil." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler konusunda 14 Mayıs tarihini işaret ederek, şöyle demişti:

Erdoğan'ın mesajı

10 Mart’ta Cumhurbaşkanı olarak yetkimizi kullanacağız. 60 gün süre var. O süreyi de YSK değerlendirecek. Biz kararımızı 10 Mart’ta açıklayacağız.

TBMM çalışmalarına başlıyor

Öte yandan, Meclis'in yeniden çalışmalarına başlayacağını dile getiren Elitaş, ilk gündem maddesinin, EYT olarak bilinen emeklilikte yaşanan takılanlarla ilgili olacağını söyledi.

AK Parti yetkilisi, bu konuda diğer partilere destek çağrısında bulunarak şunları ifade etti:

"İlk gündem maddemiz EYT"

Yarın TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başlıyor. İlk gündem maddemiz EYT. Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar, çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum.

En düşük maaş 5 bin 500 lira

EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.

Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek. 5 bin 500 liranın altında maaş olmayacak.

Ensonhaber