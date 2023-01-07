AK Parti'de 25'e yakın il başkanı istifa edecek!

Önceki gün yapılan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda milletvekili olmak isteyen il başkanlarına ‘istifa için hazır olun’ talimatı verildi.

SİYASET 07.01.2023, 10:38
AK Parti'de 25'e yakın il başkanı istifa edecek!

AK Parti’de milletvekili adayı olmak isteyen 40 civarında il başkanının bulunduğu ancak parti yönetiminin bu taleplerden şimdilik 25’ine sıcak baktığı belirtildi.

Milletvekili olmak isteyen il başkanlarının, 15 Ocak’tan sonra telefonla aranarak Genel Merkez’e davet edilecekleri ve istifalarının kabul edileceği bildirildi. AK Parti yönetimi, ilk defa il başkanı olan ve henüz ikinci dönemini dahi yapmamış il başkanlarının milletvekili adaylığına sıcak bakmadığını da bildirdi. Partide üç dönemdir il başkanı olan ve başarılı bir süreç geçiren il başkanlarının milletvekili adaylığı talepleri değerlendirmeye alınacak. Bölgelerinde yüksek oranda başarı gösteren bazı il başkanları için ise istisnai bir durum uygulanabilecek.

HER HANEYE İKİ ZİYARET

Toplantıda ayrıca il başkanlarının bölgede yürüttükleri çalışmalar da ele alındı. AK Parti yönetimi il başkanlarına “Seçim için mayıs ayı ağırlıklı gözüküyor. Ona göre hazırlanın. Sahayı boş bırakmayın, çalışmalarınızı hızlandırın. Yarın değil, hemen şimdi diyerek her haneyi en az iki kere ziyaret edin. Yaptıklarımızı, bundan sonra yapacaklarımızı herkese iyi anlatın. Oy oranında düşüş yaşanan bölgelere ağırlık vererek; küskünlerin, kırgınların gönlünü alın. Girilmedik sokak, cadde, dükkân bırakmayın. Her bir üyemizi partimize yeni bir üye kazandırması için teşvik edin” talimatı verdi.

TürkiyeGazetesi

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