Ahmet Davutoğlu Van'a Geliyor
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Van’a geliyor.
WanHaber.com - ÖZEL
Eşi Sare Davutoğlu, Genel Başkan Yardımcıları, Kurucular Kurulu Üyeleri ile birlikte Van’a gelecek olan Davutoğlu, 15-16-17 Ekim tarihlerinde Van’ı ziyaret edecek.
Cuma günü STK ziyaretleriyle birlikte kanaat önderleri buluşmasına katılacak olan Davutoğlu, Cumartesi günü ise partisinin gençlik buluşmasına katılacak. İlçe ve esnaf ziyaretlerinde de bulunacak olan Davutoğlu, Pazar günü de partisinin Van’daki çalıştayına katılacak.
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