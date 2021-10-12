Ahmet Davutoğlu Van'a Geliyor

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir takım açılış ve ziyaretlere katılmak üzere Van’a geliyor.

Eşi Sare Davutoğlu, Genel Başkan Yardımcıları, Kurucular Kurulu Üyeleri ile birlikte Van’a gelecek olan Davutoğlu, 15-16-17 Ekim tarihlerinde Van’ı ziyaret edecek.

Cuma günü STK ziyaretleriyle birlikte kanaat önderleri buluşmasına katılacak olan Davutoğlu, Cumartesi günü ise partisinin gençlik buluşmasına katılacak. İlçe ve esnaf ziyaretlerinde de bulunacak olan Davutoğlu, Pazar günü de partisinin Van’daki çalıştayına katılacak.