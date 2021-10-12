Ahmet Davutoğlu Van'a Geliyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Van’a geliyor.

SİYASET 12.10.2021, 22:23 12.10.2021, 22:34
Ahmet Davutoğlu Van'a Geliyor

WanHaber.com - ÖZEL

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir takım açılış ve ziyaretlere katılmak üzere Van’a geliyor.

Eşi Sare Davutoğlu, Genel Başkan Yardımcıları, Kurucular Kurulu Üyeleri ile birlikte Van’a gelecek olan Davutoğlu, 15-16-17 Ekim tarihlerinde Van’ı ziyaret edecek.

Cuma günü STK ziyaretleriyle birlikte kanaat önderleri buluşmasına katılacak olan Davutoğlu, Cumartesi günü ise partisinin gençlik buluşmasına katılacak. İlçe ve esnaf ziyaretlerinde de bulunacak olan Davutoğlu, Pazar günü de partisinin Van’daki çalıştayına katılacak.

#gelecek partisi #Ahmet Davutoğlu
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