7 Vanlının yapamadığını tek başına yaptı!

AK Parti MKYK üyesi Mehmet Umur, ilindeki uçak seferleri sorununu Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle çözüme ulaştırdı.

SİYASET 28.08.2021, 19:32 28.08.2021, 19:46
7 Vanlının yapamadığını tek başına yaptı!

WanHaber.com - ÖZEL

Kentte uçak seferlerinin yetersizliği ve mevcut bilet fiyatlarının ayyuka çıktığı bir dönemde AK Parti MKYK’sında bulunan 4 Vanlı ismin dile getiremediği sıkıntıları dile getiren AK Parti MKYK üyesi Mehmet Umur ilindeki uçak seferleri sorununu tek taleple çözdü.

AK Parti 185. MKYK toplantısında söz alan ve Kastamonu’daki sıkıntılar hakkında Erdoğan’a bilgiler veren Umur, haftada 4 gün olan seferlerin 7 güne çıkartılmasını istedi. Konuyla ilgili danışmanlarına talimat veren Erdoğan, uçak seferlerinin 7 güne çıkartılmasını sağladı.

ERDOĞAN'A 'SEFER' TEŞEKKÜRÜ

Konuyla ilgili bir teşekkür mesajı yayınlayan AK Parti MKYK üyesi Mehmet Umur “185. Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantımızda, Kastamonu’muzda haftanın 4 günü olan uçak seferlerinin 7 güne çıkartılması talebimiz üzerine, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla aynı gün işleme alınmış ve seferler 7 güne çıkartılmıştır. Yarın itibariyle de resmi olarak uçuşlara start veriliyor. Evliyalar Şehri; Kastamonu’muz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”  Dedi.

VAN’IN SORUNLARI ANKARA’YA DOĞRU AKTARILSIN

Van’da geçen yıldan bu yana uçak sıkıntısının olduğunu belirten vatandaşlar, seferlerin artacağı yerde daha da düşürülmesine tepki gösterdi. WanHaber.com’a konuşan Öner D. İsimli vatandaş “AK Parti’nin bu kentte 3 milletvekili, 4’de MKYK üyesi var. Toplamda 7 kişinin yapmadığı bir işi Kastamonulu bir kişi rahatlıkla çözebiliyorsa burada bir sıkıntı var demektir. Ya bizim vekillerimiz ve MKYK üyelerimiz kentteki sıkıntıları Ankara’ya olduğu gibi aktaramıyor, ya da bu kenti orada güllük gülistanlık anlatıyor. Bu durumun başka bir açıklaması olamaz” ifadelerini kullandı.

#kastamonu #ak parti #Mehmet Umur
Yorumlar (14)
Çift maaş 19 saat önce
Van sahipsiz bi memleket seçtiğimiz vekiler is takibinden ya dasa akrabaya is bulma derdinde arvas gül acar sanki kenya somali veklili gibi egolu bencil bir tavırları varr
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Vanlı 18 saat önce
Van'da siyasetçi adam varmı? Vekili parti yöneticisi topu 5 kuruş etmez. Ancak bulundukları makamın forsunu sürsünler. Kendi makamlarını korumak için yalakalık.
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WTF 19 saat önce
Van’ın sözde milletvekillerinin bir kısmı dağa adam gönderme derdinde diğer kısmı da yedi sülalesine iş bulma derdinde .!
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Vatan sever 19 saat önce
Böyle laflarla milleti kandırmaya çalışıyorsunuz daha önce böyle sıkıntı yoktu bu akp ile mhp kadar akıllı siyaset yapan (Yorumun devamı onaylanmamıştır)
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Baskaleli 16 saat önce
Hafiziye mahallesi baskale susuz sular akmiyo hepsi çamur hastalik vekillerin bı ses ettiği yok
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buriki 19 saat önce
bir de 20 yıldır kangrene dönen çevre yolunu yapsalar güzel olurdu..
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Havalimanı 16 saat önce
Yeni havalimanı yapılmalı vana buralı olmayan ama burada çalışan biri olarak söylüyorum bunu bu terminalle bu havalimanı lokasyonuyla uçak sayılarını arttırırsanız kaza Kırım olur Allah muhafaza ısın içinde biri olarak söylüyorum
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Çift maaş haram olsun 7 saat önce
Adamlar Edremit’te düğünde eğleniyorlar Van yanmış toz toprak içinde uçak bileti 800 umurlarında değil iş bilmez lerin elinde Van’ın hakkı yönetenlere haram zıkkım olsun
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