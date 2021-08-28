7 Vanlının yapamadığını tek başına yaptı!

WanHaber.com - ÖZEL

Kentte uçak seferlerinin yetersizliği ve mevcut bilet fiyatlarının ayyuka çıktığı bir dönemde AK Parti MKYK’sında bulunan 4 Vanlı ismin dile getiremediği sıkıntıları dile getiren AK Parti MKYK üyesi Mehmet Umur ilindeki uçak seferleri sorununu tek taleple çözdü.

AK Parti 185. MKYK toplantısında söz alan ve Kastamonu’daki sıkıntılar hakkında Erdoğan’a bilgiler veren Umur, haftada 4 gün olan seferlerin 7 güne çıkartılmasını istedi. Konuyla ilgili danışmanlarına talimat veren Erdoğan, uçak seferlerinin 7 güne çıkartılmasını sağladı.

ERDOĞAN'A 'SEFER' TEŞEKKÜRÜ

Konuyla ilgili bir teşekkür mesajı yayınlayan AK Parti MKYK üyesi Mehmet Umur “185. Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantımızda, Kastamonu’muzda haftanın 4 günü olan uçak seferlerinin 7 güne çıkartılması talebimiz üzerine, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla aynı gün işleme alınmış ve seferler 7 güne çıkartılmıştır. Yarın itibariyle de resmi olarak uçuşlara start veriliyor. Evliyalar Şehri; Kastamonu’muz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” Dedi.

VAN’IN SORUNLARI ANKARA’YA DOĞRU AKTARILSIN

Van’da geçen yıldan bu yana uçak sıkıntısının olduğunu belirten vatandaşlar, seferlerin artacağı yerde daha da düşürülmesine tepki gösterdi. WanHaber.com’a konuşan Öner D. İsimli vatandaş “AK Parti’nin bu kentte 3 milletvekili, 4’de MKYK üyesi var. Toplamda 7 kişinin yapmadığı bir işi Kastamonulu bir kişi rahatlıkla çözebiliyorsa burada bir sıkıntı var demektir. Ya bizim vekillerimiz ve MKYK üyelerimiz kentteki sıkıntıları Ankara’ya olduğu gibi aktaramıyor, ya da bu kenti orada güllük gülistanlık anlatıyor. Bu durumun başka bir açıklaması olamaz” ifadelerini kullandı.