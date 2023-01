6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak? CHP'li isim tarih vererek duyurdu

Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak ilan edilmesine kesin gözüyle bakılırken, gözler 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayına çevrildi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının muhtemelen Şubat ayı içerisinde açıklanacağını söyledi.

"ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK"

Çeviköz, CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile beraber yabancı basına yönelik düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Başkan adayının ismi muhtemelen Şubat ayı içerisinde açıklanacak" dedi.

ERDOĞAN SEÇİM İÇİN 14 MAYIS'I İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü seçim tarihine yönelik yaptığı konuşmada 1950 yılında 14 Mayıs'ta yapılan seçim tarihine gönderme yaparak, 2023 seçimlerinin aynı gün olacağı mesajını vermişti.

AĞBABA: CHP'NİN ADAYI KEMAL KILIÇDAROĞLU

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin "Altılı masanın adayına, altılı masa karar verecek ama bize sorarsanız CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu." diye konuştu.

Ülke gündemiyle ilgili değerlendirmelerinin ardından Ağbaba, gazetecilerin cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili sorusu üzerine, şunları aktardı:

"Altılı masanın adayına, altılı masa karar verecek ama bize sorarsanız CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Tekrar söylüyoruz, altılı masanın gösterdiği aday, bizim adayımız olacak. Bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, takdir altılı masanın. Önümüzdeki hafta bir toplantı yapılacak, sonra geniş kapsamlı bir toplantı yapılacak, sonrasında adayımız açıklanacak. Açıklanacak aday, Millet İttifakı'nın adayı olacak. Aday tarifi yapıyoruz; herkesle konuşabilen, geçmişte kirli, karanlık işleri olmayan, bürokrasi, devlet deneyimi olan birisi olsun istiyoruz. İçimizden geçen umarım Kemal Kılıçdaroğlu olur."

Seçim güvenliğiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Ağbaba, "Öncelikle seçim güvenliğiyle ilgili her şeyimiz hazır. Genel Başkanı'mız başta olmak üzere çok ciddi çalışıyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, atacakları her adıma karşı tedbirimiz var. Seçim güvenliğiyle ilgili yapılacak provokasyonlara karşı çok dikkatliyiz ve her şeye hazırlıklıyız. Bu milletin huzur ve kardeşlik içerisinde bir seçim yaşaması gerekiyor. Onu da sağlayacağımızı biliyoruz." diye konuştu.AA