6'lı masanın adayının açıklanacağı tarih belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, katıldığı bir televizyon programında 6'lı masanın adayını ne zaman açıklayacağını söyledi.

SİYASET 17.12.2022, 09:08 17.12.2022, 09:45
6'lı masanın adayının açıklanacağı tarih belli oldu

Türkiye 2023 seçimleri için kolları sıvarken 6'lı masa bir türlü cumhurbaşkanı adayının açıklamadı. Seçime aylar kalmasına rağmen adayın kim olacağı ve ne zaman açıklanacağı belirsizliğini korurken adaya dair bir açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan geldi.

"OCAK AYI BAŞINDA AÇIKLANACAK"

CHP Genel Yardımcısı Tezcan, milyonlarca insanın merakla beklediği ''6'lı masanın adayı ne zaman açıklanacak?'' sorusuna cevap verdi. Televizyonda yayımlanan bir canlı yayına katılan Tezcan, 6'lı masanın çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek "Adaylık açıklamasından önce ortak politikaları belirleyecek ortak komisyon var. 9 ana başlıkta 72 alt başlıkta çalışmalarını sürdürüyorlar. Aralık ayı sonu veya Ocak ayı başında tamamlamayı planlıyorlar Cumhurbaşkanı adayı da aynı dönemde açıklanacak" dedi.

EKREM İMAMOĞLU ADAY OLACAK MI?
Bülent Tezcan'a ''Ekrem İmamoğlu, aday olacak mı?'' diye sorulduğunda ise şu cevabı verdi:

''Ben bunu söylemeye mezun değilim. Bunu söylemeye kimse mezun değil. 2024'e kadar görevinin başında. ' Ekrem İmamoğlu kesin aday değil mi?' cumhurbaşkanı adayını altılı masa belirleyecektir sözüne dönüp başka bir şey söylemektir. Ekrem İmamoğlu genç, dinamik bir siyasetçidir. Bu kanallar İmamoğlu'nun siyaset yapmasını hiçbir şekilde engelleyemez.''

Haber7

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