21. Dönem Van Milletvekili Fettullah Gültepe Hayatını Kaybetti
Van eski milletvekillerinden Fetullah Gültepe dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.
Van eski milletvekillerinden Fetullah Gültepe dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.
1949 Van doğumlu olan Gültepe, Van'da ve Ankara'da çeşitli STK'larda görev almıştı. 21. Dönem DYP Van Milletvekilliği görevini de üstlenen Gültepe, evli ve 4 çocuk babasıydı.
Gültepe’nin cenazesi öğle namazına müteakiben Aşağı Norşin Camisinde kaldırılacak.
Aile taziyeleri İki Nisan Caddesi'nde bulunan Lale Sitesi'nde kabul edecek.
WanHaber olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabr-ı cemil dileriz.
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