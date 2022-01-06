2022 Siyasi partilerin üye sayıları belli oldu!

Buna göre 120 parti içinde 91'inin 14 milyon 777 bin 588 üyesi yer alırken 29 siyasi partinin ise üye kaydı bulunmuyor.

PARTİLERİN ÜYE SAYILARI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre partilerin üye sayıları şöyle:

AK Parti: 11 milyon 64 bin 747

CHP: 1 milyon 312 bin 891

İYİ Parti: 512 bin 543

MHP: 476 bin 869

Demokrat Parti: 403 bin 758

Saadet Partisi: 271 bin 456

Büyük Birlik Partisi: 80 bin 193

HDP: 41 bin 742

Demokratik Sol Partisi: 30 bin 681

Yeniden Refah Partisi: 165 bin 418

Deva Partisi: 102 bin 896

Gelecek Partisi: 45 bin 682

Memleket Partisi: 17 bin 884

Türkiye Değişim Partisi: 7 bin 521

Zafer Partisi: 109

Anavatan Partisi: 24 bin 860

Vatan Partisi: 17 bin 179

Hür Dava Partisi: 9 bin 407

Türkiye İşçi Partisi: 6 bin 492

Adalet Partisi: 5 bin 471

Türkiye Komünist Partisi: 4 bin 853

Doğru Yol Partisi: 324

kaynak:bölge gündem