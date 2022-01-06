2022 Siyasi partilerin üye sayıları belli oldu!
Ocak ayına girmemiz ile beraber Siyasi partilerin üye sayıları da belli oldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partilerin üye sayılarını güncellendi.
Buna göre 120 parti içinde 91'inin 14 milyon 777 bin 588 üyesi yer alırken 29 siyasi partinin ise üye kaydı bulunmuyor.
PARTİLERİN ÜYE SAYILARI
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre partilerin üye sayıları şöyle:
AK Parti: 11 milyon 64 bin 747
CHP: 1 milyon 312 bin 891
İYİ Parti: 512 bin 543
MHP: 476 bin 869
Demokrat Parti: 403 bin 758
Saadet Partisi: 271 bin 456
Büyük Birlik Partisi: 80 bin 193
HDP: 41 bin 742
Demokratik Sol Partisi: 30 bin 681
Yeniden Refah Partisi: 165 bin 418
Deva Partisi: 102 bin 896
Gelecek Partisi: 45 bin 682
Memleket Partisi: 17 bin 884
Türkiye Değişim Partisi: 7 bin 521
Zafer Partisi: 109
Anavatan Partisi: 24 bin 860
Vatan Partisi: 17 bin 179
Hür Dava Partisi: 9 bin 407
Türkiye İşçi Partisi: 6 bin 492
Adalet Partisi: 5 bin 471
Türkiye Komünist Partisi: 4 bin 853
Doğru Yol Partisi: 324
kaynak:bölge gündem
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|19
|45
|2. 1461 Trabzon FK
|19
|40
|3. Afjet Afyonspor
|19
|37
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|19
|36
|5. Sivas Belediyespor
|19
|34
|6. Çorum FK
|19
|34
|7. Somaspor
|19
|32
|8. Silahtaroğlu Vanspor FK
|19
|32
|9. Bodrumspor
|19
|31
|10. Ankaraspor
|19
|30
|11. Serik Belediyespor
|19
|29
|12. İnegölspor
|19
|24
|13. Diyarbekirspor
|19
|22
|14. Turgutluspor
|19
|22
|15. Etimesgut Belediyespor
|19
|21
|16. Adıyaman FK
|19
|16
|17. Sarıyer
|19
|15
|18. Ergene Velimeşespor
|19
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|19
|8
|20. Niğde Anadolu FK
|19
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandirmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. Istanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Genclerbirligi
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa Futbol Kulubu
|18
|22
|13. Altinordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10