Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni yarışmacıları kimler? 28 Ocak Cuma

Akşamların heyecanla seyredilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında dün akşam neler oldu? Hangi yarışmacının yemekleri beğenildi? Hafta sonuna yaklaşılmasıyla beraber artık sona geliniyor. Peki yarışmayı kim kazanacak? Büyük ödülün sahibi kim olacak? Hangi yarışmacı daha başarılı oldu? Cuma'ya kadar yemek yapan yarışmacılardan kim daha iyi performans sergiledi?

Zuhal Topal